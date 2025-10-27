ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
3 хв

Як позбутися затхлого запаху у підвалі: прості лайфгаки, які справді працюють

Якщо у вашому підвалі пахне вогкістю — це не просто «нормальна річ для старого будинку». Такий аромат часто сигналізує про приховану вологу, грибок або погану вентиляцію. І чим довше ігнорувати проблему, тим складніше буде її вирішити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як позбутися затхлого запаху у підвалі: прості лайфгаки, які справді працюють

Як позбутися затхлого запаху у підвалі: прості лайфгаки, які справді працюють / © Credits

Затхлі запахи — це наслідок активності мікроорганізмів, які живуть у вологому середовищі, про це розповіло видання Martha Stewart. Вони виділяють леткі сполуки, через які з’являється характерний «землистий» запах. Гарна новина полягає у тому, що позбутися його реально, достатньо знайти джерело, прибрати вологу та освіжити простір.

Якщо винна волога

Підвали — магніти для вологи, туди просочується дощова вода, підіймається конденсат, трапляються дрібні витоки. Усе це створює рай для бактерій та цвілі. Ось що радять фахівці з очищення повітря та контролю вологості:

  • Встановіть осушувач повітря. Він прибере надлишкову вологу та стабілізує мікроклімат.

  • Обирайте розумний термостат. Сучасні моделі вимірюють рівень вологості у реальному часі.

  • Одразу витирайте воду. Будь-який розлитий чай, калюжа після дощу чи конденсат — це майбутня цвіль.

  • Регулярно перевіряйте труби та стіни. Навіть мікротріщина може додати вогкості.

  • Зачиняйте вікна під час дощу. Волога з вулиці легко потрапляє всередину.

  • Підтримуйте водостоки. Забиті жолоби направляють воду одразу у фундамент.

  • Покращте вентиляцію. Відкриті двері, вентилятори та чисті решітки вентиляції творять дива.

  • Менше килимів. Вони утримують вологу, тому замініть їх на плитку чи вініл.

  • Зберігайте речі у пластикових контейнерах. Картон і тканина «всмоктують» запахи.

Порада: навіть невидима волога за стіною може бути причиною запаху. Використовуйте вологомір або зверніться до спеціаліста, якщо не впевнені.

Якщо причина — цвіль або грибок

Пліснява — це не просто пляма, це живий організм, який швидко розмножується. Цвіль — попередження перед великою проблемою.

  • Обробіть поверхні розчином води з відбілювачем або спеціальним засобом.

  • Регулярно пилотяжте та протирайте пил. Спори цвілі осідають разом із пилом.

  • Мийте тканини. Килимки, штори, ковдри — усе, що може утримувати запахи.

  • Приберіть зайве. Чим менше безладу, тим легше підтримувати чистоту.

  • Оновіть фільтри к системі опалення. Використовуйте моделі з рейтингом MERV, який підходить для вашої системи.

  • Оберіть очищувач повітря з HEPA-фільтром. Він затримує найдрібніші частинки.

  • Доглядайте за рослинами. Не переливайте їх, у землі також може розвиватися грибок.

Якщо запах повертається знову та знову, це не проблема очисника, а проблема вологості. Без її усунення всі зусилля марні.

Якщо винна вентиляція

Погана циркуляція повітря — ще один «пахучий ворог». Коли повітря застоюється, воно накопичує вологу та бактерії.

  • Відкривайте вікна у суху погоду.

  • Використовуйте вентилятори.

  • Тримайте двері відчиненими між кімнатами.

  • Регулярно очищайте вентиляційні решітки.

Без руху повітря запахи застоюються, а волога осідає на поверхнях. Свіже повітря — найпростіший дезодорант.

Коли час кликати фахівців

Якщо після всіх зусиль запах не зникає, викличте експерта з перевірки на цвіль. Вона може бути прихована за стінами, під підлогою чи у вентиляції. Видима пліснява — лише верхівка айсберга. Професійне тестування допоможе знайти не тільки місце, а й причину проблеми. Іноді виною може бути тріщина у фундаменті, прихована теча чи погане дренажне покриття.

Затхлий запах — це не просто «особливість підвалу». Це сигнал, що у вашому домі щось не так. Але завдяки кільком перевіреним крокам, від осушувача до очищувача повітря, можна перетворити навіть найтемніший підвал на свіжий, безпечний та приємний простір.

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie