Як позбутися затхлого запаху у підвалі: прості лайфгаки, які справді працюють / © Credits

Затхлі запахи — це наслідок активності мікроорганізмів, які живуть у вологому середовищі, про це розповіло видання Martha Stewart. Вони виділяють леткі сполуки, через які з’являється характерний «землистий» запах. Гарна новина полягає у тому, що позбутися його реально, достатньо знайти джерело, прибрати вологу та освіжити простір.

Якщо винна волога

Підвали — магніти для вологи, туди просочується дощова вода, підіймається конденсат, трапляються дрібні витоки. Усе це створює рай для бактерій та цвілі. Ось що радять фахівці з очищення повітря та контролю вологості:

Встановіть осушувач повітря. Він прибере надлишкову вологу та стабілізує мікроклімат.

Обирайте розумний термостат. Сучасні моделі вимірюють рівень вологості у реальному часі.

Одразу витирайте воду. Будь-який розлитий чай, калюжа після дощу чи конденсат — це майбутня цвіль.

Регулярно перевіряйте труби та стіни. Навіть мікротріщина може додати вогкості.

Зачиняйте вікна під час дощу. Волога з вулиці легко потрапляє всередину.

Підтримуйте водостоки. Забиті жолоби направляють воду одразу у фундамент.

Покращте вентиляцію. Відкриті двері, вентилятори та чисті решітки вентиляції творять дива.

Менше килимів. Вони утримують вологу, тому замініть їх на плитку чи вініл.

Зберігайте речі у пластикових контейнерах. Картон і тканина «всмоктують» запахи.

Порада: навіть невидима волога за стіною може бути причиною запаху. Використовуйте вологомір або зверніться до спеціаліста, якщо не впевнені.

Якщо причина — цвіль або грибок

Пліснява — це не просто пляма, це живий організм, який швидко розмножується. Цвіль — попередження перед великою проблемою.

Обробіть поверхні розчином води з відбілювачем або спеціальним засобом.

Регулярно пилотяжте та протирайте пил. Спори цвілі осідають разом із пилом.

Мийте тканини. Килимки, штори, ковдри — усе, що може утримувати запахи.

Приберіть зайве. Чим менше безладу, тим легше підтримувати чистоту.

Оновіть фільтри к системі опалення. Використовуйте моделі з рейтингом MERV, який підходить для вашої системи.

Оберіть очищувач повітря з HEPA-фільтром. Він затримує найдрібніші частинки.

Доглядайте за рослинами. Не переливайте їх, у землі також може розвиватися грибок.

Якщо запах повертається знову та знову, це не проблема очисника, а проблема вологості. Без її усунення всі зусилля марні.

Якщо винна вентиляція

Погана циркуляція повітря — ще один «пахучий ворог». Коли повітря застоюється, воно накопичує вологу та бактерії.

Відкривайте вікна у суху погоду.

Використовуйте вентилятори.

Тримайте двері відчиненими між кімнатами.

Регулярно очищайте вентиляційні решітки.

Без руху повітря запахи застоюються, а волога осідає на поверхнях. Свіже повітря — найпростіший дезодорант.

Коли час кликати фахівців

Якщо після всіх зусиль запах не зникає, викличте експерта з перевірки на цвіль. Вона може бути прихована за стінами, під підлогою чи у вентиляції. Видима пліснява — лише верхівка айсберга. Професійне тестування допоможе знайти не тільки місце, а й причину проблеми. Іноді виною може бути тріщина у фундаменті, прихована теча чи погане дренажне покриття.

Затхлий запах — це не просто «особливість підвалу». Це сигнал, що у вашому домі щось не так. Але завдяки кільком перевіреним крокам, від осушувача до очищувача повітря, можна перетворити навіть найтемніший підвал на свіжий, безпечний та приємний простір.