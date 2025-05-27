Як прати кеди, щоб вони мали вигляд нових

Як прати кеди, щоб вони мали вигляд як нові / © Associated Press

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Однак саме через свою практичність вони так швидко брудняться. Особливо це помітно на світлих або білих моделях. На щастя, навіть найзабрудненіші кеди можна повернути до життя — варто лише знати кілька простих методів чищення, про які розповіло видання Real Simple.

Що потрібно знати перед пранням кедів

Перш ніж узятися до чищення, дотримуйтеся кількох важливих правил:

Зніміть шнурки. Їх краще прати окремо. Замочіть у теплій воді з додаванням мила чи засобу для миття посуду на 15–20 хв.

Дочекайтеся повного висихання бруду. Якщо кеди забруднені мокрим ґрунтом або травою, дайте йому висохнути, а потім акуратно струсіть або зітріть щіткою — так ви уникнете розмазування.

Тестуйте засоби. Незалежно від того, що ви використовуєте — пасту, соду чи мило — спершу перевірте їх на непомітній ділянці чи переконатися, що засіб не пошкоджує матеріал.

Не поспішайте з сушінням. Дайте взуттю висохнути природним чином, без фенів, батарей чи сушарок.

Метод 1: класичне очищення мильною водою

Цей спосіб ідеально підходить для легкого та середнього забруднення.

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Що знадобиться:

Мило (підійде рідке мило для рук)

Тепла вода

Ганчірка з мікрофібри чи м’яка губка

Зубна щітка (для важкодоступних місць)

Харчова сода (за потреби, особливо для білих кедів)

Як чистити:

Розчиніть кілька крапель мила у теплій воді. Змочіть ганчірку чи губку, акуратно протріть поверхню кедів. Для підошви, носка та місць зі швами використовуйте стару зубну щітку. Для відбілювання — нанесіть на вологу щітку трохи харчової соди та обробіть бруд. Протріть кеди вологою тканиною, щоб змити залишки засобів. Набийте кеди папером (наприклад, серветками чи газетою) та залиште сушитися на повітрі.

Метод 2: очищення за допомогою м’якого абразивного засобу

Для видалення глибоких потертостей чи стійких плям з підошви та носка.

Що знадобиться:

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М’який абразивний засіб (наприклад, гумка для чищення чи спеціальна губка)

Тепла вода

Суха ганчірка

Як чистити:

Злегка зволожте губку чи гумку. Акуратно потріть забруднені ділянки. Цей метод чудово працює для очищення підошви та бічних гумових частин. Витріть залишки вологою ганчіркою, потім сухою.

Метод 3: чищення зубною пастою

Підходить для видалення плям з тканини, особливо якщо кеди білі.

Що знадобиться:

Зубна паста без барвників і гелю (біла)

Зубна щітка

Волога ганчірка

Як чистити:

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Нанесіть невелику кількість пасти на щітку. Акуратно протріть забруднені місця. Залиште пасту на 10–15 хв. Видаліть її вологою ганчіркою, промокніть сухою тканиною. Дайте кедам повністю висохнути на повітрі.

Частота чищення

Щоб кеди мали охайний вигляд, чистьте їх щонайменше раз на 2–3 тижні, залежно від частоти використання. Регулярно витирайте пил і сліди бруду вологою серветкою, а за сильного забруднення — застосовуйте методи глибокого очищення.

Також варто скористатися захисним спреєм для взуття, який утворює водовідштовхувальну плівку та полегшує подальше чищення.

Що варто та чого не варто робити

Не рекомендується:

Замочувати кеди повністю у воді — це може зіпсувати тканину чи викликати появу неприємного запаху.

Використовувати пральну машину — це ризик деформації та втрати кольору.

Застосовувати агресивні хімікати чи відбілювачі — вони можуть залишити плями чи змінити структуру матеріалу.

Рекомендується:

Зберігати кеди у сухому, провітрюваному місці.

Не носити їх у дощ або сніг.

Одразу видаляти плями, щоб вони не встигли вбратися у тканину.

Лайфгаки для видалення складних плям

Трав’яні плями: обробіть мильною водою, потім протріть серветкою з невеликою кількістю оцту.

Жир або масло: посипте пляму кукурудзяним крохмалем, залиште на 10 хв, потім зчистьте та протріть тканиною.

Чорнило чи фарба: використовуйте спиртову серветку чи ватний диск з нашатирем.

Чисті кеди — це не лише про естетику, а й про турботу про себе та свій образ. Завдяки простим методам домашнього очищення ви зможете зберігати своє взуття в ідеальному стані та не витрачати зайвих коштів чи часу. Усе, що вам потрібно — кілька інгредієнтів з кухні чи ванної кімнати, терпіння та правильний підхід.