Рукавички / © Getty Images

Рукавички — це не лише аксесуар. Вони захищають руки від холоду, вологи, бруду та навіть хімічних впливів. Вони — ваш перший бар’єр проти шкідливих факторів, про це розповіло видання Martha Stewart. Регулярний, дбайливий догляд допомагає уникнути передчасного зношування та зберегти улюблену пару на кілька сезонів.

Ключовий момент тут — правильне очищення, яке залежить від матеріалу рукавичок. Тож перед тим, як взятися за воду та мийний засіб, дізнайтеся, який у вас матеріал і які методи підходять саме для нього.

Трикотажні рукавички

До трикотажу відносяться бавовна, акрил та інші в’язані матеріали. Їх легко деформувати, тому найкращий спосіб — ручне прання.

Наберіть у миску холодної води. Додайте 1–2 ч. л м’якого мийного засобу. Опустіть рукавички та обережно помішуйте, не скручуйте та не тріть. Залиште на 5–10 хв. Добре прополощіть у холодній воді. Обережно відтисніть зайву воду, розкладіть на рушник, згорніть і ще раз промокніть. Сушіть рукавички горизонтально, якомога далі від прямих сонячних променів та обігрівачів.

Так вони збережуть форму, не сядуть і не витягнуться.

Шкіряні рукавички

Шкіра чутлива до води та тепла, тому її не можна повністю занурювати у воду.

Змішайте невелику кількість кастильського мила з теплою водою. Змочіть м’яку ганчірку чи губку, відтисніть до стану «вологого, проте не мокрого». Акуратно протріть поверхню шкіри, приділіть увагу забрудненим ділянкам. Протріть чистою вологою ганчіркою, щоб видалити залишки мила. Промокніть рушником і дайте природно висохнути, якомога далі від джерел тепла. Після висихання нанесіть тонкий шар кондиціонера для шкіри.

Для найкращого ефекту шкіряні рукавички рекомендують чистити професійно раз на рік.

Рукавички з підкладкою та вовняні

Вовна та утеплені рукавички особливо чутливі до високих температур. Ручне прання у холодній воді — єдиний безпечний метод.

Виверніть рукавички навиворіт.

Використовуйте м’який пральний засіб, без агресивних компонентів.

Обережно помішуйте та не скручуйте.

Сушіть горизонтально, щоб підкладка не збилася, а тканина не зламалася.

Це зберігає тепло, м’якість і форму рукавичок.

Спортивні та функціональні рукавички

Спортивні рукавички різних матеріалів часто мають водовідштовхувальні покриття.

Перевіряйте етикетку, деякі моделі можна прати у машині на делікатному режимі, без кондиціонера та відбілювача.

Замочіть у холодній воді з м’яким засобом на 5–10 хв.

Обережно промийте, відтисніть зайву воду.

Сушіть горизонтально чи підвісьте за кінчики пальців.

Опційно після висихання можна обробити спреєм для відновлення водовідштовхувальних властивостей.

Правильний догляд за рукавичками — це не складно, але важливо дотримуватися рекомендацій для конкретного матеріалу. Ретельне ручне прання, акуратне сушіння та своєчасне кондиціонування шкіри допомагають зберегти комфорт, тепло та форму улюбленої пари. Так ваші рукавички служитимуть роками, даруватимуть відчуття розкоші та захищатимуть руки від холоду й негоди.