Як правильно чистити ванну взимку

Сніг, сіль і холод змушують нас проводити більше часу у будинку, а ванна стає центром щоденної активності. За словами видання Martha Stewart для ванни звична волога, але взимку вона затримується довше через менший потік повітря. Гарячий душ і прохолодні кімнати створюють ідеальні умови для появи плісняви навіть у тих ванних, які регулярно прибираються.

Підвищена вологість і частіше користування приміщенням — головні вороги чистоти у холодну пору.

Провітрювання та прибирання вологи

Щоб уникнути цвілі та плісняви:

Вмикайте витяжку під час і після душу на 15–20 хв.

Якщо є можливість, трішки відчиняйте вікно, навіть холодне повітря допомагає висушити кімнату.

Щодня протирайте поверхні вологою мікрофіброю, так волога не затримується на плитці, дзеркалах та стелі.

Мета — випустити вологе повітря та впустити сухе зимове

Рушники та килимки

Волога взимку висихає повільніше, тож у рушниках можуть розвиватися запахи та бактерії. Необхідно:

Сушити рушники у сушильній машинці коротким циклом замість того, щоб вішати їх.

Прати рушники після 2–3 використань.

Це допомагає уникнути неприємного запаху та зменшує ризик поширення мікробів.

Дезінфекція висококонтактних зон

Холод змушує нас більше часу проводити вдома, а це означає частіше користування ванною. Необхідно особливу увагу приділяти:

змішувачам, ручкам унітаза, вимикачам світла, ручкам шафок;

дезінфікувати ці поверхні щонайменше раз на тиждень;

за епідемій використовувати перевірені методи, наприклад, відбілювач, але дотримуватися правил безпеки та вентиляції.

Бруд на підлозі

Сніг, сіль та бруд із взуття щодня потрапляють на підлогу ванної. Щоб підлога та плитка залишалися чистими:

частіше підмітайте чи пилотяжте;

щотижня мийте підлогу;

навесні можна зробити глибоке чищення плитки та швів, щоб видалити залишки зимового бруду.

Так ви не лише позбудетеся видимого бруду, а й подовжите життя плитки та збережете шви цілими.

Зима робить прибирання ванної складнішим, але невеликі зміни у рутині можуть значно полегшити життя. Провітрювання, щоденне видалення вологи, регулярне прання рушників та дезінфекція висококонтактних поверхонь допоможуть зберегти ванну чистою, безпечною та приємною для всієї родини.