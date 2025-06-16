Як правильно формувати низькорослі кущі томатів: поради садівниці

Як правильно формувати низькорослі кущі томатів / © Associated Press

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Навіть у таких невибагливих рослин, як помідори, є свої тонкощі у формуванні куща, без яких важко отримати великий, здоровий та смачний врожай. Садівниця Наталія Кайдановська поділилася власним практичним досвідом формування низькорослих томатів.

Навіщо формувати низькорослі томати

Багато початківців вважають, що низькорослі томати можна зовсім не формувати, адже вони обмежені у рості. Це частково правда — такі сорти закладають обмежену кількість кистей, але без помірної корекції зеленої маси виникає кілька проблем:

надмірне загущення кущів;

погіршення провітрювання;

збільшення ризику виникнення грибкових захворювань (фітофтор, борошниста роса тощо);

дрібні плоди через перевантаження куща;

затримка дозрівання томатів.

Правильне формування допоможе збалансувати ріст зелені та родючість, покращить якість плодів і полегшить догляд.

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Основні принципи формування низькорослих томатів

Видалення нижнього листя

У першу чергу видаляють нижнє листя, яке:

торкається землі чи знаходиться в межах 10–20 см від ґрунту;

пожовтіле, зів’яле чи пошкоджене;

створює надмірну вологість біля основи куща.

Це профілактика грибкових інфекцій та покращення вентиляції. Формуйте знизу: прибирайте старе листя, яке вже обвуглене чи торкається ґрунту, щоб не чіплялися хвороби.

Контроль пасинків

Пасинки — це бічні пагони, які виростають у пазухах листя. У низькорослих сортів їх можна видаляти частково.

Стандартно залишають:

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1-2 основних стебла (якщо сорт потужний);

або ведуть в одне стебло (для компактного вирощування у теплицях чи на обмеженій площі).

Для формування 2-х стебел залишають пасинок під першою квітковою кистю, а решту — акуратно обламують.

Не поспішайте видаляти всі пагони

Помірне нормування пагонів дає рослині змогу адаптуватися до погодних умов. У періоди спеки зайва зелена маса захищає від перегріву, а у дощову погоду краще прибирати більше листя для провітрювання.

Поступове нормування зав’язей

Низькорослі сорти часто рясно зав’язують плоди, через що вони досить дрібніють. Можна поступово видаляти частину зав’язей у перевантажених кистях:

залишати по 4–5 найсильніших зав’язей;

решту — акуратно прищипувати.

Це дозволить отримати більші та смачніші томати.

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Коли припинити формування

Після закінчення активного росту, коли сформовано 5–6 плодових кистей, можна:

прищипнути точку росту (верхівку) для перенаправлення живлення на плоди;

зменшити видалення пасинків і залишити лише санітарне обрізання.

Коли кущ почав квітнути та формувати зав’язі — нехай росте далі, потім зробіть оброблення від фітофтору.

Профілактичне оброблення від хвороб

Попри правильне формування, низькорослі томати, як і інші, потребують профілактики хвороб:

оброблення фунгіцидами (біологічними чи хімічними — за інструкцією);

полив тільки під корінь;

мульчування — для збереження вологи та захисту ґрунту;

регулярна вентиляція у теплиці.

Основні помилки

Надмірне обрізання — слабке плодоношення.

Загущення — розвиток хвороб.

Несвоєчасне видалення хворого листя.

Полив по листю — сприяє розвитку фітофтори.

Навіть низькорослі томати потребують грамотного формування. Якщо виконувати прості, але важливі кроки — санітарне очищення нижнього листя, помірне пасинкування та профілактику хвороб — ви отримаєте здорові рослини та щедрий урожай смачних помідорів.

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