Як правильно формувати високорослі помідори в один стовбур: поради садівниці

Як правильно формувати високорослі помідори в один стовбур / © Associated Press

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Однак для того, щоб рослина не витрачала сили даремно та давала великі, соковиті плоди, її потрібно правильно формувати. Як саме це робити розповіла досвідчена садівниця Наталія Кайдановська.

Важливість формування кушів томату

Високорослі помідори ростуть без обмежень у висоту — за сприятливих умов.

Без формування така рослина:

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розростається вшир і вгору,

утворює багато пасинків (бічних пагонів),

закладає зайву кількість зав’язей, які вона просто не встигає «вигодувати»,

менше родить і частіше хворіє через загущення.

Правильне формування дозволяє:

сконцентрувати сили рослини на основному стеблі,

отримати великі та смачні плоди,

зменшити ризик захворювань,

полегшити догляд (обприскування, підв’язку, збір урожаю).

Формування в один стовбур

Формування в один стовбур — це спосіб ведення рослини, коли залишають лише одне головне стебло, а всі пасинки (бічні пагони) регулярно видаляють. Саме такий метод рекомендує садівниця: «Я завжди формую високорослі помідори в одне стебло. Це дає кращий результат, менше куща — більше плодів».

Як правильно видаляти пасинки

Пасинки — це молоді пагони, які виростають у пазухах між основним стеблом і листом. Якщо їх не видалити, вони почнуть рости як окремі стебла та створювати зайве навантаження.

Основні правила:

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Пасинкування проводять вручну — обережно відщипують або зрізають пасинки, коли ті досягли 4–7 см. Найкращий час — ранок сухого дня. Так рослина швидше загоїться та не підчепить інфекцію. Не залишайте «пеньків»: якщо обрізаєте ножицями, залишайте 0,5 см, щоб уникнути нових відростків. Але Кайдановська радить просто обривати — це швидше та безпечніше. Видаляйте пасинки знизу вгору, не чіпайте точку росту (верхівку).

Підв’язування — обов’язкове

Оскільки одне стебло росте високо, воно потребує надійної опори.

Рекомендується:

встановити міцну паличку,

підв’язувати стебло м’яким шпагатом у міру росту,

не затягувати вузол, щоб не травмувати стебло.

Догляд після формування

Щоб рослина почувалася добре:

Поливайте рідко, але рясно (1–2 рази на тиждень уранці).

Підживлюйте раз на 10–14 днів комплексними добривами для томатів.

Видаляйте нижнє листя до першої кисті, коли плоди вже зав’язалися — це покращує вентиляцію.

Регулярно перевіряйте на грибкові захворювання (фітофтору, борошнисту росу).

Чи завжди треба формувати в один стовбур

Формування в одне стебло підходить:

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для теплиць,

для обмеженого простору,

для пізніх сортів (щоб урожай встиг дозріти).

На відкритому ґрунті деякі садівники залишають 2–3 стебла, якщо сорти дуже врожайні. Але тоді важливо контролювати загущення, регулярно пасинкувати та підв’язувати кожен стовбур.

Формування високорослих помідорів у один стовбур — це проста, але дієва агротехніка, яка значно підвищує врожайність, покращує якість плодів і полегшує догляд. Цей метод ідеально підходить для домашніх теплиць та відкритого ґрунту.