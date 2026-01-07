Як правильно користуватися овочевим відділенням холодильника, щоб продукти довше залишалися свіжими / © www.credits

Реклама

Більшість холодильників оптимізовані так, щоб утримувати їжу холодною та з низькою вологістю. Це чудово для молочних продуктів або готових страв, але не для більшості свіжих овочів і фруктів. Тут на допомогу приходять овочеві шухляди — мініекосистема всередині холодильника, яка регулює вологість і подовжує життя продуктів.

Видання Real Simple розповіло, що деякі продукти потребують більшої вологості та специфічної температури, ніж основне відділення холодильника. Саме для цього створені овочеві шухляди.

Головний секрет — вентиляційні отвори шухляди. Закритий отвір створює високу вологість, ідеальну для ніжної зелені. Відкритий — низьку вологість, підходить для фруктів, які виділяють етилен і полюбляють сухіше середовище.

Реклама

Як правильно налаштувати овочеві шухляди

Сортуйте продукти за потребою у вологості. Висока вологість (для тих, які швидко в’януть): листя салату, броколі, цвітна капуста, морква, селера та зелена квасоля. Низька вологість (для фруктів та овочів, які виділяють етилен): яблука, груші, абрикоси, авокадо, персики, сливи, ківі, дині та ягоди. Уникайте сумнівних комбінацій. Деякі продукти не варто зберігати разом. Наприклад, яблука виділяють багато етилену та можуть швидко зіпсувати моркву, листя салату чи авокадо. Цибуля та картопля разом — взаємне проростання та розм’якшення. Не залишайте продукти у пластикових пакетах. Пластик утримує вологу, а це прискорює гниття. Використовуйте перфоровані паперові пакети чи зберігайте продукти просто у шухляді. Не мийте овочі заздалегідь. Вода прискорює появу цвілі. Мийте продукти лише перед використанням. Не переповнюйте шухляду. Забита шухляда порушує циркуляцію повітря та скорочує термін зберігання продуктів. Якщо урожай великий, частину можна тримати поза шухлядою. Розташовуйте продукти за вагою. Важкі овочі — внизу, легкі та ніжні — зверху. Так салат не буде розчавлений, а морква і капуста залишаться цілими. Перевіряйте шухляду кожні кілька днів. Прибирайте зіпсовані продукти, щоб не заражати решту.

Овочеві шухляди — це не просто додатковий простір у холодильнику, а мініекосистема, яка довше зберігає продукти свіжими. Правильна вологість, сортування, обережність із пластиковими пакетами та регулярна перевірка дозволяють салату залишатися хрустким, а ягодам — без цвілі.

Невеликий перезапуск налаштувань холодильника дає великий ефект: менше харчових втрат, більше користі для організму та, звісно, спокій для вашого гаманця.