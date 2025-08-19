Як правильно мити гриби: поради, які збережуть їхні свіжість і смак

Як правильно мити гриби / © Credits

Ця тема неодноразово викликала дискусії серед кулінарів. Одні стверджують, що гриби категорично не можна мити під водою, адже вони вбирають вологу, стають водянистими та втрачають здатність підрум’янюватися на сковороді. Інші ж переконані, що швидке промивання під проточною водою не шкодить продукту, якщо його добре просушити. Тож де істина, спробувало розібратися видання Real Simple.

Гриби — це не лише делікатес, а й продукт, який росте у ґрунті або на деревині. На їхній поверхні можуть залишатися часточки землі чи навіть мікроорганізми, які потенційно здатні викликати харчові отруєння. Тому перед тим як готувати, гриби потрібно обов’язково очистити.

Способи миття грибів

Метод вологого рушника

Цей спосіб вважається «класичним» у багатьох кулінарних школах.

Змочіть паперовий рушник або чистий кухонний.

Обережно протріть кожен гриб, видаляйте землю та смітинки.

Цей варіант ідеальний, якщо гриби куплені у магазині та практично чисті.

Швидке промивання під водою

Гриби вбирають мінімальну кількість рідини, тож можна без страху їх швидко промити.

Помістіть гриби у друшляк.

Швидко промийте холодною водою.

Одразу обсушіть паперовим рушником.

Важливо: не замочуйте гриби надовго, щоб вони не стали слизькими.

Як мити різні види грибів

Печериці зазвичай чисті, тому вистачить протирання рушником або швидкого полоскання.

Гливи та шиїтаке легко миються, але для хрусткої скоринки краще скоротити контакт із водою.

Лисички можна швидко промити, але якщо є отвори від комах, замочіть у підсоленій воді на 15–20 хв, потім добре висушіть.

Зморшки через свою «комірчасту» структуру часто мають пісок. Спершу струсіть у паперовому пакеті, потім прополощіть у холодній підсоленій воді та ретельно просушіть.

Гриби слід мити лише перед приготуванням. Якщо зробити це заздалегідь, вони швидко зіпсуються, стануть слизькими та втратять аромат.

Мити чи не мити гриби під водою — справа вибору. Головне, щоб вони були чистими, свіжими та добре просушеними перед приготуванням. Використовуйте метод, який підходить вам і конкретному виду грибів і ваші страви завжди будуть ароматними та смачними.