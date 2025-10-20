Як правильно мити гриби: цікаві поради

Гриби / © ТСН

Довгі роки кулінарний світ жив із переконанням: «ніколи не мийте гриби». Начебто вони вберуть воду та втратять смак. Насправді — це міф, про це розповіло видання Martha Stewart. Гриби на 90% складаються з води, тому кілька додаткових крапель нічого не змінять. Під час готування вони все одно втрачають вологу, а отже — надлишок просто випарується.

Єдине правило, мийте гриби безпосередньо перед приготуванням, адже вологі гриби швидше псуються у холодильнику.

Класика — печериці

Ці гриби зазвичай ростуть у контрольованих умовах, тож забруднення на них мінімальне. Проте іноді на капелюшках залишається часточка торфу чи землі.

Як мити:

Відріжте ніжки, але не викидайте, вони чудові для бульйону чи начинки. Наберіть у миску холодної води, занурте гриби та обережно покрутіть руками, щоб змити бруд. Одразу злийте воду, не залишайте гриби у ній надовго. Викладіть на кухонний рушник і злегка промокніть.

Порада: якщо вам подобається процес, можна використовувати спеціальну м’яку щіточку для грибів, це чудовий «медитативний» ритуал.

Витончені гливи та майтаке, відомі як «гриби-баранячі голови»

Такі гриби — легкі, ніжні, з тонкими пелюстками, тож вимагають делікатного підходу. Гливи зазвичай дуже чисті, достатньо короткого полоскання у воді та промокання рушником.

Майтаке:

Підріжте основу. Замочіть на 5 хв у мисці з водою. Обережно струсіть і просушіть. Ідеально підійде салатна центрифуга, вона швидко та дбайливо прибирає надлишок вологи.

Якщо центрифуги немає, загорніть гриби у тонкий рушник і злегка «розкрутіть» у повітрі, краще на балконі.

Лисички, сморчки, дикі гливи

Дикорослі гриби вимагають більше уваги, у них часто є пісок, дрібні комахи, залишки листя чи кори.

Дикі гливи:

Поріжте на шматки.

Занурте у воду, злегка перемішайте.

Промокніть рушником і готово.

Лисички:

Якщо гриби чисті, швидкого полоскання достатньо.

Якщо ж у них є крихітні отвори від комах, зробіть солону ванну: 1 ст. л солі на 1 л води, замочіть гриби на 20 хв. Повторіть за потреби.

Солона вода допоможе «виселити» дрібних гостей із лісу та не пошкодити гриб.

Сморчки:

Їхня пориста структура вимагає спеціального підходу.

Спершу обережно почистьте м’якою щіткою.

Потім розріжте навпіл і промийте у мисці з водою.

Просушіть у центрифузі чи на рушнику.

Кулінарні секрети

Не мийте гриби заздалегідь. Волога пришвидшить псування.

Не використовуйте гарячу воду. Холодна зберігає текстуру.

Не пересушуйте. Трохи вологості допоможе під час обсмаження, гриби рівномірніше прогріються.

Під рукою тримайте рушники з бавовни чи паперові серветки, вони вбирають воду та не пошкоджують поверхню.

Миття грибів — це не табу, а частина турботи про смак і чистоту страви. Головне — діяти швидко, акуратно та сушити одразу після промивання.