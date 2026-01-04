ТСН у соціальних мережах

Як правильно мити капусту: простий хитрик

Капуста здається одним із найпростіших овочів на кухні: зняти верхні листки, швидко сполоснути та можна шинкувати. Проте саме її щільні, туго зібрані шари роблять цей овоч справжнім «сховищем» для піску, залишків ґрунту, комах і навіть пестицидів.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно мити капусту

Як правильно мити капусту / © Credits

Видання Martha Stewart пояснило, чому капусту потрібно мити особливо ретельно та як зробити це правильно, не втратити хрумкість і смак.

Миття овочів — один із найпростіших способів зменшити контакт із мікробами та залишками агрохімікатів. Капуста — окремий випадок. Вона належить до родини хрестоцвітих, а це означає:

  • багато дрібних складок;

  • щільно притиснуті листки;

  • десятки «кишеньок», де можуть ховатися бруд, бактерії та комахи.

Просто зняти верхні листки — недостатньо. Навіть якщо ви вважаєте, що капуста має низький рівень пестицидів, миття залишається обов’язковим кроком, незалежно від того, магазинна вона чи з власного городу.

Правильна підготовка

Перед тим як братися за капусту, вимийте руки та переконайтеся, що раковина чи робоча поверхня чисті. Це важливо, адже овочі часто кладуть просто у мийку, де мікроорганізми можуть легко передатися на продукт.

  • Крок 1: зніміть зовнішні листки. Першими страждають саме вони — накопичують пил, бруд і можуть бути пошкодженими чи зів’ялими. Їх краще без жалю зняти та викинути ще до миття.

  • Крок 2: ріжте капусту до миття. На відміну від багатьох інших овочів, цілу головку капусти мити неефективно. Вода просто не проникає всередину. Оптимальний варіант — розрізати капусту на 4 частини, промивати кожен шматок під холодною проточною водою та обережно розкривати листки пальцями, допомагати воді вимити прихований бруд. Після цього важливо добре обсушити капусту рушником або у центрифузі для салату. Надлишкова волога прискорює псування та може зіпсувати текстуру салату чи страви.

  • Крок 3: замочування — для максимальної чистоти. Якщо ви вже стикалися з піском або дрібними комахами всередині капусти, варто додати ще один етап. Замочувати вже нарізані клини, а не цілу головку, десь на 5–10 хв для звичайного очищення, а для кращого ефекту, зробіть розчин із солі чи оцту (1 ч. л на 1 л води) та замочіть на 10–15 хв. Така ванна може додатково зменшувати кількість пестицидів, особливо завдяки збільшеній площі контакту води з листям. Після замочування обов’язково ретельно промийте капусту чистою водою.

Якщо капуста для салату

Для сирих салатів можна застосувати інший підхід:

  1. Нашаткуйте капусту.

  2. Промийте її у великій мисці з холодною водою.

  3. Дайте осісти піску на дно.

  4. За потреби повторіть процедуру 2–3 рази.

Після цього ретельно висушіть капусту — це ключ до хрумкого салату.

Для тих, хто особливо переймається безпекою, існує ще один метод — коротке бланшування з подальшим охолодженням у крижаній воді. Воно знищує бактерії та зберігає текстуру, якщо не переварити овоч.

Хороша новина полягає у тому, що правила однакові для всіх видів — білої, червоної, савойської, пекінської та навіть капусти пак-чой. Хіба що відкритіші сорти, трохи легше промивати під краном.

Капуста — витривалий, універсальний та дуже корисний овоч, але саме її структура вимагає трохи більше уваги, ніж швидке полоскання. Ретельне миття — це не зайва пересторога, а простий жест турботи про здоров’я.

Як наголошують експерти, овочі потрібно завжди мити, незалежно від того, де та як вони вирощені. І якщо вже витратити на це кілька додаткових хвилин, то кожен салат, суп чи рагу буде не лише смачним, а й безпечним.

