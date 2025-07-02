Як правильно мити підлогу: поради для кожного типу покриття

Як правильно мити підлогу / © Credits

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Пил, алергени, шерсть тварин і мікроби накопичуються на різних типах покриттів, і якщо їх не прибирати регулярно та правильно, вони можуть завдати шкоди не лише інтер’єру, а й самопочуттю. У своїй статті видання Martha Stewart розповіло про догляд за підлогою всіх типів: дерев’яною, ламінатом, килимами, плиткою та каменем, а також, які засоби використовувати та як виводити плями — навіть ті, які залишили улюбленці.

Перш ніж перейти до конкретних покриттів, варто засвоїти кілька універсальних принципів:

Регулярність — ключ до успіху. Мінімум раз на тиждень варто проводити сухе прибирання: пилотяжити, підмітати чи протирати підлогу.

Правильна послідовність: спочатку сухе прибирання (пилотяг або віник), а вже потім вологе.

Менше води — краще: надмірна волога шкодить більшості покриттів, особливо дереву та ламінату.

Перевіряйте етикетки засобів: обирайте ті, що підходять саме до вашого покриття. Уникайте агресивної хімії без необхідності.

Дерев’яна підлога

Частота:

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Щотижневе сухе прибирання (віник, м’яка щітка чи пилотяг).

Вологе прибирання — раз на 2–4 тижні (або частіше за наявності тварин).

Що не можна:

Залишати калюжі — вода може проникнути у шви та деформувати дошки.

Використовувати жорсткі щітки, абразивні засоби чи пароочищувачі.

Ламінат

Особливості:

Ламінат схожий на дерево, але чутливіший до води.

Не можна використовувати пари чи мити надмірно вологою ганчіркою.

Як мити:

Щодня — суха мітла чи мікрофібра для збору пилу.

1–2 рази на тиждень — злегка волога ганчірка.

Лайфгак: завжди витирайте насухо після миття, особливо вздовж швів.

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Плитка та кам’яна підлога

Плитка

Не боїться вологи, проте потребує правильного миття, щоб шви не втрачали вигляд.

Не використовуйте губчасті швабри — вони втирають бруд у шви.

Камінь

Теж потребує делікатного миття.

Уникайте кислотних засобів (оцет, лимонна кислота) — вони руйнують структуру каменю.

Килими

Регулярність:

2–3 рази на тиждень — пилотяжити.

1 раз на 6 місяців — глибоке парове чищення.

Як видалити плями:

Більшість плям виводяться за допомогою засобів на основі ензимів.

Завжди промочуйте, а не тріть: паперовим рушником або м’якою ганчіркою.

Для власників тварин

Домашні тварини — це радість і плями. Але не біда:

Після інциденту одразу промокніть рідину.

Використовуйте ензимні засоби для усунення запаху.

Регулярне прибирання шерсті — запорука гігієни.

Як зберегти блиск підлоги

Килимки біля дверей — зменшують бруд від взуття.

Шкарпетки вдома — ніжна альтернатива взуттю, яка не шкодить підлозі.

Ароматизована вода з ефірними оліями (лаванда, евкаліпт) — додасть свіжості без хімії.

Помилки під час миття підлоги

Надмірна кількість води. Використання «універсальних» засобів для всього. Ігнорування інструкцій виробника покриття. Надмірне тертя щітками чи жорсткими ганчірками. Використання мийних засобів без тесту на непомітній ділянці.

Неважливо, чи ваш дім повністю у дереві, чи комбінований із плиткою та килимами — головне знати підхід до кожного матеріалу. Уважність, регулярність і правильні засоби зроблять підлогу не лише чистою, а й довговічною.

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