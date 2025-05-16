Як правильно наточити кухонні ножі: корисні поради / © Associated Press

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Чи знали ви, що тупий ніж значно небезпечніший за гострий, він потребує більших зусиль під час нарізання та часто ковзає, а це може призвести до порізів. Якщо ви хочете готувати швидко, зручно та акуратно — ваші ножі повинні бути у відмінному стані. Видання Martha Stewart зібрало найкращі поради експертів з кухонної справи, щоб навчити вас правильно точити, хонінгувати та зберігати ножі.

Гострий ніж — ваш головний союзник на кухні. Гостре лезо забезпечує точне різання, дозволяє контролювати рухи та зменшує ризик травм. До того ж рівномірно нарізані інгредієнти краще готуються — від овочів до курки.

Ножі, які потребують надмірного тиску, — це ознака, що настав час їх підточити. Якщо ніж «хрумтить» продуктами чи розмазує помідори замість чіткого зрізу — він потребує догляду.

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Хонінгування та заточування — у чому різниця

Більшість людей плутає ці два процеси. Та між ними є принципова різниця:

Хонінгування — це вирівнювання краю леза, яке з часом деформується. Воно не знімає метал, а лише повертає ніж до правильної геометрії.

Заточування — це знімання шару металу, щоб сформувати новий край. Його потрібно проводити рідше, ніж хонінгування.

Порада: хонінгувати ніж слід частіше — бажано перед кожним використанням. А от заточувати — лише коли ніж уже втратив здатність ефективно різати.

Як користуватися хонінговою сталлю

Це найпростіший та найшвидший спосіб підтримувати лезо в ідеальному стані.

Тримайте ніж під кутом приблизно 20° до сталевого стрижня. Проведіть лезом по сталі від основи до вістря, рівномірно. Повторіть по 8–10 разів з кожного боку леза. Для перевірки — спробуйте розрізати аркуш паперу. Якщо ніж ріже легко — все гаразд.

Лайфгак: поставте сталевий стрижень вертикально на рушник або дерев’яну дошку для кращої стабільності.

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Як часто потрібно точити ножі

Це залежить від типу сталі:

Керамічні ножі — тримають гостроту довго, але їх складно заточити самостійно.

Нержавіюча сталь — стандартна, потребує регулярного догляду.

Вуглецева сталь — легше заточується, але більше схильна до іржі.

Загальне правило: заточуйте ніж, коли він не може легко прорізати помідор або папір. Якщо доводиться «пиляти» — час брати точило.

Методи заточування: що обрати

Точильний камінь — вибір професіоналів

Найуніверсальніший та контрольованіший спосіб. Такі камені можуть мати грубу та дрібну поверхні для початкового та фінішного оброблення. Вони підходять для більшості типів сталі та дають максимально гострий край.

Як користуватись:

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Замочіть камінь у воді на 10–30 хв. Тримайте лезо під кутом 15–20°C. Рухайте ніж по каменю плавно та чергуйте сторони. Завершіть поліруванням леза на шкіряному ремені чи дрібнозернистій стороні.

Плюси : висока точність, підходить для всіх ножів

Мінуси: потребує вправності

Електричні точилки — для тих, хто поспішає

Ідеальні для новачків або тих, хто не хоче витрачати час. Просто вставляєте ніж і ведете його через абразивні диски.

Плюси: швидко, зручно

Мінуси: агресивно знімають метал, не підходять для дорогих або дамаських ножів

Прохідні точила (ручні)

Компактні, з фіксованим кутом, підходять для базового заточування. Але не забезпечують такого рівня точності, як камінь.

Як зберігати ножі

Неправильне зберігання — одна з причин втрати гостроти. Не кидайте ножі у шухляду, це травмонебезпечно та псує леза.

Рекомендовані способи:

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Магнітна рейка на стіні

Дерев’яний блок із прорізами

Окремий ящик з фіксаторами

Не забувайте: завжди мийте ножі вручну, не у посудомийці. Мийні засоби та високі температури руйнують сталь.

Турбота про ножі — це не обов’язок, а частина вашого кулінарного стилю. Всього кілька хвилин догляду — і ваші інструменти прослужать роки.