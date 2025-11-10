ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Як правильно обрати сухе біле вино для приготування їжі

Кулінарія й вино — пара, створена на небесах. Трохи білого вина у соусі чи під час тушкування здатне перетворити звичайну вечерю на ресторанну.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно обрати сухе біле вино для приготування їжі

Як правильно обрати сухе біле вино для приготування їжі / © Associated Press

Але як вибрати саме те вино, яке додасть страві глибини смаку, не зіпсує баланс і не проб’є дірку у вашому бюджеті, розповіло видання Martha Stewart.

Перше правило просте: для приготування не потрібно дорогих пляшок. Вино у страві працює інакше, ніж у келиху — після нагрівання алкоголь випаровується та залишає по собі лише аромат, кислотність і благородну гіркуватість, які створюють насичений, збалансований смак.

Забудьте про «кулінарне вино»

Попри назву, вина з етикеткою «Cooking Wine» («кулінарне вино») краще обходити стороною. Такі напої мають низьку якість, часто містять сіль або консерванти та не покращують, а псують страву.

Якщо після вечері залишилося пів пляшки піно гріджіо чи совіньйону, сміливо використовуйте її для соусу чи ризото. Це ідеальний спосіб не дати доброму вину зіпсуватись і водночас подарувати страві новий ароматний вимір.

Найкращі сухі білі вина для кулінарії

  • Піно гріджіо (Pinot Grigio) — легке, з яскравою кислотністю, освіжає страви, особливо рибні, овочеві та з морепродуктів.

  • Совіньйон блан (Sauvignon Blanc) — трохи трав’янистий та цитрусовий, чудово підкреслює курку, біле м’ясо та соуси на вершковій основі.

Обидва сорти бувають різних цінових категорій. Дорожче — не потрібно, після відкриття вино «живе» максимум два дні, потім починається окиснення.

Уникайте насичених, «дубових» вин, як от шардоне з бочки. Після термічного оброблення вони можуть давати гіркий присмак.

Якщо ви часто готуєте варто звернути увагу на вино у коробках — це практично, економно і без втрати якості.

Що відбувається з вином під час приготування

Якщо вас турбує вміст алкоголю, будьте спокійні. Під час нагрівання він випаровується та залишається лише ароматна основа. Саме тому страви з вином безпечні для дітей та людей, які не вживають алкоголь. Залишається лише глибина смаку — від ніжної карамельної нотки до ледь відчутної фруктової.

Куди додавати біле вино

  • Соуси — наприклад, до лосося з білим вином або тріски з лимонно-трав’яним соусом.

  • Тушкування — чудово підходить для курки, телятини чи овочів. Спробуйте порей у білому вині.

  • Ризото — кілька ложок вина на початку готування додають страві тієї самої ресторанної магії.

  • Десерти — груші, запечені у білому вині з ваніллю — класика, яка не втрачає шарму.

Запам’ятайте головне правило: вино, яке ви б не пили не варто й додавати у страви. Але необов’язково брати дороге, просто оберіть свіже, сухе, без різких ароматів — і тоді навіть прості інгредієнти заграють по-новому.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie