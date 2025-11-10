Як правильно обрати сухе біле вино для приготування їжі / © Associated Press

Але як вибрати саме те вино, яке додасть страві глибини смаку, не зіпсує баланс і не проб’є дірку у вашому бюджеті, розповіло видання Martha Stewart.

Перше правило просте: для приготування не потрібно дорогих пляшок. Вино у страві працює інакше, ніж у келиху — після нагрівання алкоголь випаровується та залишає по собі лише аромат, кислотність і благородну гіркуватість, які створюють насичений, збалансований смак.

Забудьте про «кулінарне вино»

Попри назву, вина з етикеткою «Cooking Wine» («кулінарне вино») краще обходити стороною. Такі напої мають низьку якість, часто містять сіль або консерванти та не покращують, а псують страву.

Якщо після вечері залишилося пів пляшки піно гріджіо чи совіньйону, сміливо використовуйте її для соусу чи ризото. Це ідеальний спосіб не дати доброму вину зіпсуватись і водночас подарувати страві новий ароматний вимір.

Найкращі сухі білі вина для кулінарії

Піно гріджіо (Pinot Grigio) — легке, з яскравою кислотністю, освіжає страви, особливо рибні, овочеві та з морепродуктів.

Совіньйон блан (Sauvignon Blanc) — трохи трав’янистий та цитрусовий, чудово підкреслює курку, біле м’ясо та соуси на вершковій основі.

Обидва сорти бувають різних цінових категорій. Дорожче — не потрібно, після відкриття вино «живе» максимум два дні, потім починається окиснення.

Уникайте насичених, «дубових» вин, як от шардоне з бочки. Після термічного оброблення вони можуть давати гіркий присмак.

Якщо ви часто готуєте варто звернути увагу на вино у коробках — це практично, економно і без втрати якості.

Що відбувається з вином під час приготування

Якщо вас турбує вміст алкоголю, будьте спокійні. Під час нагрівання він випаровується та залишається лише ароматна основа. Саме тому страви з вином безпечні для дітей та людей, які не вживають алкоголь. Залишається лише глибина смаку — від ніжної карамельної нотки до ледь відчутної фруктової.

Куди додавати біле вино

Соуси — наприклад, до лосося з білим вином або тріски з лимонно-трав’яним соусом.

Тушкування — чудово підходить для курки, телятини чи овочів. Спробуйте порей у білому вині.

Ризото — кілька ложок вина на початку готування додають страві тієї самої ресторанної магії.

Десерти — груші, запечені у білому вині з ваніллю — класика, яка не втрачає шарму.

Запам’ятайте головне правило: вино, яке ви б не пили не варто й додавати у страви. Але необов’язково брати дороге, просто оберіть свіже, сухе, без різких ароматів — і тоді навіть прості інгредієнти заграють по-новому.