Як правильно обрати зубну щітку: гід для ідеальної усмішки / © Associated Press

Реклама

У світі, де полиці магазинів ломляться від варіантів, від «ультрам’яких» до «з інтелектуальними сенсорами», важливо знати, на що звертати увагу. Видання Pickett Family Dental розповіло, як знайти ідеальну щітку, яка працюватиме на вас, а не просто стоятиме у склянці.

М’яка щетина — найкращий вибір

Почнемо з головного, завжди обирайте м’яку щетину. Вона делікатно очищує зуби, не травмує ясна та емаль.

М’які щетинки гнуться та підлаштовуються під форму зубів і ясен.

Вони видаляють наліт без надмірного тиску та не стирають емаль.

Особливо підходять людям із чутливими зубами чи схильністю до рецесії ясен.

Жорстка щетина, навпаки, може призвести до мікропошкоджень, а з часом навіть до оголення шийки зуба. Тому краще уникати «жорстких» варіантів, навіть якщо здається, що вони краще очищують.

Реклама

Електрична чи звичайна

Тут усе залежить від вашого стилю життя, але якщо ви хочете «ефект стоматолога вдома», електрична щітка саме для вас.

Її переваги:

обертальні чи пульсівні рухи щетинок набагато ефективніше видаляють наліт;

вбудований таймер допоможе чистити зуби рекомендовані дві хвилини;

ідеальний варіант для тих, хто має брекети чи кому складно правильно контролювати рухи під час чищення.

Електричні щітки часто мають додаткові режими, наприклад, для чутливих зубів або масажу ясен.

Порада: якщо ви тільки переходите на електричну модель, оберіть насадку з м’якою щетиною та не натискайте занадто сильно, щітка зробить усе за вас.

Реклама

На що звернути увагу під час вибору щітки

Розмір головки — має легко проходити у всі ділянки рота, навіть до задніх молярів. Оптимальний розмір — не більше 2 см у довжину. Форма ручки — шукайте зручну, неслизьку, бажано з гумовими вставками. Вона має добре лежати у руці. Тип щетини — краще, якщо вона заокруглена на кінчиках або має комбінацію довжин. Це допомагає проникати між зубами. Дизайн і зручність — не недооцінюйте естетику. Гарна щітка, яку приємно тримати, — це ще один стимул не пропускати чистку.

Для різних потреб — своя щітка

Якщо у вас чутливі зуби — шукайте позначку «extra soft „або моделі з режимом „sensitive“.

Якщо носите брекети — потрібна спеціальна щітка з V-подібною щетиною чи ортодонтична насадка.

Якщо хвилюєтеся про свіжість подиху — обирайте щітку з вбудованим очищувачем язика на зворотному боці.

Догляд за зубною щіткою

Після кожного використання добре промивайте щетину під теплою водою, щоб змити залишки пасти.

Зберігайте щітку вертикально, у відкритому стакані. Вона повинна висохнути між чистками.

Не накривайте постійно ковпачком, адже вологе середовище сприяє росту бактерій.

І головне — змінюйте щітку кожні 3–4 місяці чи раніше, якщо щетина розтріпалася. Після хвороби, наприклад, ГРВІ чи ангіни, — обов’язково нова щітка.

Ідеальна зубна щітка — це та, яка зручно лежить у руці, не шкодить емалі та мотивує вас чистити зуби двічі на день. М’які щетинки, правильна техніка та регулярність — ось формула здорової усмішки, яку точно помітять усі.

Навіть найкраща зубна щітка не замінить регулярного огляду у стоматолога. Лікар допоможе підібрати засоби догляду саме під ваші зуби, особливо якщо є схильність до карієсу чи кровоточивості ясен. Тому не нехтуйте візитами до лікаря.