Як правильно обрізати яблуню, щоб вона щедро родила роками / © Associated Press

Яблуня — це справжня окраса саду. Вона дарує тінь у спеку, розсип рожевих пелюсток навесні та соковиті плоди восени. Але щоб дерево тішило врожаєм багато років, йому потрібно трохи допомогти, зокрема, правильно обрізати. І хоч багато хто сприймає цю процедуру як складну чи навіть «болючу» для дерева, насправді це турбота, яка продовжує йому життя, про це розповіло видання Martha Stewart.

Обрізання яблуні — не просто «естетика»

Обрізання — це не лише про форму крони, а й про здоров’я дерева. Воно допомагає яблуні дихати, отримувати більше сонця та менше хворіти. З часом яблуні стають занадто густими. Якщо не прорідити крону, гілки затінюють одна одну, яблука не визрівають, а грибкові хвороби швидше поширюються.

Обрізання також допомагає зберегти баланс між ростом і плодоношенням. Якщо дерево витрачає надто багато енергії на утворення нових пагонів, врожай наступного року буде слабшим.

Коли обрізати яблуню

Ідеальний час — пізня зима або рання весна, коли дерево ще спить, а сокорух ще не почався. Це зменшує ризик зараження грибковими хворобами, адже зрізи швидше загоюються.

Якщо у вас молоде дерево, не поспішайте — дайте йому зміцніти хоча б рік-два. А вже потім формуйте крону, щоб задати правильний напрямок росту.

Коли не можна обрізати

Є ситуації, коли обрізати яблуню не варто:

дерево занадто молоде чи не вкорінилось після пересаджування;

воно має ознаки хвороб, як-от бактеріальний опік, тоді обрізання лише поширить інфекцію;

занадто пізня весна чи літо, зрізи важко загоюються та дерево слабшає.

Якщо яблуня велика чи потребує значного втручання, краще запросити сертифікованого арбориста. Безпека і для вас, і для дерева — понад усе.

Як правильно обрізати яблуню

Підготуйте інструменти. Секатор, садова пилка, міцна драбина та рукавички — базовий набір. Інструменти мають бути чистими та гострими, щоб не травмувати гілки. Плануйте, перш ніж різати. Погляньте на дерево з різних боків. Уявіть, який вигляд воно має мати після обрізання, з відкритим центром, добре освітленим сонцем і без хаотичних гілок. Приберіть зайве. Видаліть поламані чи сухі гілки, ті, що ростуть усередину крони чи перехрещуються, вертикальні пагінці, які ростуть угору від стовбура. Не зрізайте більше ніж 25% живих гілок за один раз. Інакше дерево почне активно нарощувати нові пагони замість того, щоб родити. Залиште головну гілку — «лідера». У яблуні має бути один центральний стовбур, від якого відходять основні гілки. Якщо є кілька конкурентів за лідерство, залиште найсильнішу, а решту видаліть. Так дерево зосередиться на вертикальному рості, а не на хаотичному розгалуженні. Укоротіть занадто довгі гілки. Знайдіть здорову бруньку чи бічну гілку, на яку можна «спрямувати» зріз. Ріжте під кутом у 0,5 см над нею. Так ви не лише приборкаєте розмір крони, а й стимулюєте розвиток нових родючих пагонів.

Поради

Менше — краще. Не прагніть зробити ідеально симетричну крону за один сезон. Краще поступово, рік за роком.

Сонце — найкраще добриво. Після прорідження дерево отримає більше світла, а плоди стануть більшими та солодшими.

Обробіть зрізи садовим варом. Це захистить яблуню від інфекцій та шкідників.

Не забувайте про молоді пагони. Якщо навесні бачите забагато нових пагонів, видаліть частину вручну, щоб не перевантажувати дерево.

Через кілька тижнів після обрізання яблуня «оживе», з’являться нові пагони, бруньки, а листя стане густішим. А наступного сезону, чекайте більше плодів і менше дрібноти.

Якщо яблука цього року не дозріли чи залишились дрібними, наступного сезону можна проріджувати зав’язі та залишати лише найсильніші плоди. Так дерево не перевтомиться, а врожай буде кращим.

Обрізання яблуні — це не про «обрізати зайве», а про дати дереву дихати, рости та родити. Тож беріть секатор і з любов’ю дбайте про свій сад.