Як правильно обрізати квіти різних видів: експерти дали поради для розкішного саду на весь сезон

Анісодонтея (капська мальва) / © Credits

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Обрізання відцвілих квітів у саду може мати значний позитивний вплив на рослини. Якщо виконувати все правильно, ця процедура може сприяти посиленню цвітіння та підтримувати рослини в охайному вигляді.

Більшість однорічних і багаторічних рослин продовжуватимуть цвісти протягом усього вегетаційного періоду, якщо регулярно видаляти відмерлі квіти. Однак вкрай важливо обрізати рослини вчасно та робити правильні зрізи, інакше ви ризикуєте зіпсувати цвітіння і спричинити появу хвороб у свожму саду.

Що вам потрібно знати про те, як обрізати відцвілі квіти, коли це робити та як уникнути найпоширеніших помилок, які можуть ненавмисно нашкодити рослинам, розповідає Gardening Know How.

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Що таке обрізання відцвілих квітів

Поняття «обрізання відцвілих квітів» означає їх видалення з рослини. У більшості випадків це квіти, які почали в’янути і більше не вважаються привабливими. Їх видалення допомагає рослинам мати свіжий і доглянутий вигляд. Це також може сприяти ряснішому цвітінню, яке триватиме довше протягом сезону.

Іноді садівникам доводиться видаляти квіти або бутони, пошкоджені шкідниками чи хворобами. Отже, обрізання відцвілих головок — це спосіб зберегти рослини здоровими та квітучими і підтримати їхній найкращий вигляд.

Переваги обрізання відцвілих квітів

Для багатьох садівників видалення сухих головок квітів уже є важливим елементом регулярного догляду за рослинами. Особливо це стосується декоративних рослин у присадибному ландшафті. Ось деякі з головних переваг обрізання відцвілих квіток.

Покращує зовнішній вигляд рослин

Зі старінням квітів більшість із них починає скидати пелюстки та висихати. Це має набагато менш естетичний вигляд, ніж свіжі здорові квіти. Обрізання відцвілих головок робить рослини охайнішими та свіжішими, а також запобігає падінню пелюсток на землю та накопиченню зайвого сміття.

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Допомагає запобігати захворюванням

Розкладання рослинної маси незалежно від того, розміщена вона на самій рослині чи на землі під нею, створює ідеальне середовище для розвитку грибкових і бактеріальних захворювань рослин. Видалення відцвілих квітів до того, як вони почнуть розкладатися, значною мірою сприяє збереженню здоров’я вашої рослини.

Сприяє появі більшої кількості квітів

Коли квіти скидають пелюстки і починають формувати насіннєві головки, енергія спрямовується на розвиток насіння, а не на квіти. Однак регулярне видалення відцвілих головок перенаправляє її на самі квіти. Це сприяє зміцненню рослин, збільшенню кількості квітів та подовженню вегетаційного періоду.

Запобігає небажаному поширенню

Навіть якщо ви любите свої квіти, вам, можливо, не хочеться, щоб вони розросталися по всьому саду та подвір’ю. Обрізання відцвілих квітів дозволяє вилїдалити їх, перш ніж вони встигнуть утворити та розповсюдити насіння. Цей метод особливо важливий для контролю рослин, відомих своєю здатністю до самозасівання.

Коли треба обрізати відцвілі квіти

Візьміть за звичку вчасно й регулярно видаляти відцвілі головки. Навіть якщо ви щодня проводите в саду лише короткий час, ваше завдання з обрізання відцвілих квітів буде набагато легшим, натомість ви потенційно будете винагороджені більшою кількістю цвітіння.

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Почніть обрізати відцвілі квіти на початку вегетаційного періоду, приблизно наприкінці весни, коли їх ще небагато. Повторюйте цю процедуру кожні кілька днів, і з кожним разом клопіт з видаленням відмерлих головок ставатиме легшим.

Якщо ви обрізатимете відцвілі квіти на рослинах, які цвітуть повторно, починаючи з початку сезону, і будете продовжувати протягом літа, ви отримаєте більше квітів і продовжите період цвітіння. Багато однорічних рослин, як-от цинії та герані, дуже добре реагують на видалення відмерлих квітів і даватимуть їх більше, що більше ви їх обрізаєте.

Однак, якщо ви вирішите почекати до пізнішого періоду сезону, наприклад, до початку осені, видалення відмерлих квітів може виявитися надто обтяжливим завданням. Крім того, до того часу ви втратите можливість повторного цвітіння.

Як обрізати відцвілі квіти

Методи видалення відмерлих квітів можуть відрізнятися залежно від виду рослини. Ось найпоширеніші та найефективніші методи:

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Прищипування

Багато видів можна «прищипувати». Коли садівники прищипують квіти, вони можуть швидко та ефективно видаляти рослинну масу за допомогою пальців. Цей метод добре працює на рослинах з тонкими стеблами і м’яким листям.

Коли рослини втрачають цвітіння, прищипніть або зріжте квітконос під відцвілою квіткою та трохи вище першої пари повних, здорових листків. Повторіть з усіма мертвими квітками на рослині.

Обрізання

Ви також можете використовувати секатор для обрізання відцвілих рослин. Вони ідеально підходять для більших квітів, як-от тих, що ростуть на деревних багаторічниках або чагарниках. Вибирайте гострі й чисті інструменти, які можуть робити точні зрізи, не подрібнюючи та не пошкоджуючи стебла рослини.

Щоб рослини мали найкращий вигляд, робіть кожен зріз якомога далі до найближчої пари здорових листків. Ви також завжди маєте чистити секатор між кожною рослиною, щоб обмежити поширення захворювань.

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Хоча ви можете видаляти окремі квіти, які ростуть на високих стеблах, маленькі або ті, що ростуть у гронах, може бути важко або виснажливо обрізати. В таких випадках найкращим рішенням може бути обрізання. Щоб ваші рослини мали більший зріз, видаліть приблизно третину рослини, перш ніж зів’ялі квіти почнуть давати насіння.

Завжди ретельно перевіряйте рослини, щоб переконатися, що серед зів’ялих квітів не ховаються свіжі квіткові бруньки, перш ніж зрізати верхівку рослини. Якщо ви знайдете нові бруньки, зріжте стебло трохи вище над ними.

Чи всі квіти потребують обрізання відцвілих головок

Наслідки видалення відмерлих головок рослини відрізнятимуться залежно від виду. Щоб краще визначити, чи треба видаляти квіти рослини, важливо розуміти її цикл росту.

Однорічні квіти — це ті, які ростуть, цвітуть і дають насіння протягом одного сезону. Оскільки розмноження є важливим для виживання однорічних видів, більшість позитивно реагує на видалення відцвілих головок. Однак є однорічні квіти, які самоочищаються, і видалення відмерлих головок їм не потрібне. До них належать петунії та бегонії.

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Багаторічні рослини по-різному реагують на видалення відцвілих квіток залежно від виду. Найкраще підходять ті, що, як відомо, цвітуть повторно, як-от багаторічні сорти шавлії, садового флокса та деяких троянд.

Квіти, у яких завжди треба обрізати відцвілі головки

Багато однорічних квітів потребують видалення відцвілих квіток, щоб стимулювати тривале утворення нових бутонів. Квіти, які зрізаються і знову з’являються, або ті, що природним чином продовжують цвісти протягом усього вегетаційного періоду, підходять найкраще. Видалення цих видів рослин дозволить вам насолоджуватися яскравими спалахами кольорів протягом усього літнього сезону.

Певні види багаторічних рослин також можуть добре реагувати на видалення відцвілих квіток, сприяючи додатковому квітненню після типового періоду цвітіння рослини. Деякі з найпоширеніших рослин, які винагороджують ці зусилля другим цвітінням:

космея

садовий флокс

дельфініум

люпин

шавлія

Вероніка

ромашка

деревій

ехінацея

астильба

кореопсис

Квіти, які ніколи не слід обрізати

Хоча неправильне обрізання відцвілих квітів не завдасть шкоди більшості рослин, воно може негативно вплинути на їхнє цвітіння або призвести до небажаних хвороб. Багато видів квітучих чагарників, наприклад, найкраще ростуть, коли відцвілим квітам дозволяють залишатися протягом усієї зими.

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Те саме можна сказати і про кілька видів пізньоквітучих багаторічних рослин. Інші, як-от бальзамінники та петунії, самоочищаються та скидають свої відцвілі квіти природним шляхом. Якщо зачекати до відповідного часу для обрізання цих рослин, це допоможе їм добре підготуватися до майбутнього сезону. Серед деяких рослини, які ніколи не варто обрізати, такі:

мальви

наперстянка

лобелія

незабудка

бальзамінник

петунія

Ніщо не приносить садівникові більшого задоволення, ніж спостерігати, як сад оживає завдаки прекрасному цвітінню. Якщо ви регулярно обрізатимете відцвілі квіти протягом сезону, природа подарує вам другу хвилю цвітіння, якою ви зможете насолодитися ще більше.

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