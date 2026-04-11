Як правильно обрізати лаванду, щоб виростити нові кущі

Лаванда / © ТСН

Реклама

Лаванда — одна з тих рослин, яка не просто прикрашає сад або балкон, а буквально «розмножується сама», якщо знати правильну техніку, про це розповіли на сторінці Gardening with Ish.

І якщо ви помітили на кущі свіжі зелені пагони, це ідеальний момент діяти. Саме зараз можна не лише сформувати гарний кущ, а й отримати нові рослини абсолютно безплатно.

З чого почати

Перший і найважливіший крок — вибір стебел. Обирайте пагони без квітів, вони мають бути свіжі, молоді та зелені. Саме вони найкраще укорінюються та дають сильні нові рослини.

Реклама

Як правильно зрізати живець

Ідеальний живець лаванди:

довжина: 5–7 см

зріз: одразу під вузлом листя

Це дуже важливо, бо саме у цьому місці міститься найбільше природних гормонів росту, які допомагають рослині швидше пустити коріння.

Підготовка живця

Щоб рослина не витрачала зайву енергію, видаліть нижні листки та залиште лише 2–3 листочки зверху. У результаті живець має виглядати мінімалістично і це саме те, що потрібно для успішного вкорінення.

Стимулятор росту

Можна обійтися й без нього, адже лаванда досить невибаглива. Але якщо хочете підвищити шанси, просто змочіть живець у воді, потім занурте у стимулятор коренеутворення. Це дасть рослині «швидкий старт».

Реклама

Як висаджувати

Ідеальний субстрат — універсальний ґрунт і трохи піску чи перліту для дренажу. Важливо спочатку зробити отвір у ґрунті та лише потім вставляти живець. Так ви не зітрете стимулятор росту зі стебла. Після садіння злегка ущільніть землю та добре полийте.

Вологість

Щоб живці прижилися, їм потрібен вологий мікроклімат. Найпростіший спосіб — накрити горщик поліетиленовим пакетом, але не герметично. Залиште трохи простору для повітря, це запобігає появі плісняви та підтримує здорове середовище.

Найкраще місце, щоб тримати лаванду, це світле підвіконня чи захищене сонячне місце. Головне — тепло та світло без різких перепадів.

Результат

Живці можна залишити у горщику до весни. Коли вони укоріняться, їх можна розділити та пересадити окремо. І у результаті ви отримаєте багато нових кущів лаванди без жодних витрат.

Реклама

Лаванда — ідеальний приклад рослини, яка віддячує за мінімальний догляд максимальною віддачею. Правильне обрізання та живцювання дають можливість омолодити кущ, розмножити рослину та створити цілий ароматний сад. І найприємніше, що все це можна зробити буквально з одного куща.