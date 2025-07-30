Як правильно обрізати огірки: поради, які допоможуть зібрати рекордний урожай / © Associated Press

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Однак щоб отримати багато якісних і смачних огірків, необхідно вчасно та правильно проводити обрізання рослини. Досвідчений садівник Jamie Walton поділився корисними порадами, які ми доповнили практичними спостереженнями та корисною агрономічною інформацією.

Багато городників вважають, що достатньо просто посадити огірки, поливати їх і чекати врожаю. Насправді ж без правильного формування куща рослина швидко загущується, перестає дихати, слабшає та дає менше плодів. Обрізання:

покращує циркуляцію повітря, знижує ризик появи грибкових захворювань;

зосереджує ресурси на плодоношенні, а не на зайвій зелені;

запобігає утворенню гірких плодів у тепличних умовах;

полегшує догляд, збирання врожаю та підв’язування.

Коли починати обрізання

Перше обрізання слід проводити, коли огірковий пагін досягне 30–60 см у висоту. У цей період рослина вже достатньо зміцніла, щоб перенести цей процес, але ще не встигла надто загуститися.

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Основні етапи правильного обрізання

Видалення нижнього листя

Починайте з обрізання нижніх листків, особливо тих, які торкаються ґрунту. Це допоможе запобігти зараженню борошнистою росою чи іншими грибками, які розповсюджуються через краплі води під час поливу.

Порада: робіть це поступово протягом усього сезону, коли листя починає жовтіти чи втрачати пружність.

Видалення пасинків (бічних пагонів)

Пасинки виростають у пазухах між основним стеблом і листком. Їхнє видалення дозволяє формувати рослину в один основний стовбур, який буде стабільніше родити. Це особливо актуально для тепличних сортів, рослина стане компактнішою, з меншою кількістю листя та більшою врожайністю.

Контроль за квітами

Перші 3–4 квіти (особливо у тепличних сортів) можна видалити, це дозволяє рослині зосередити сили на рості та зміцненні кореневої системи. Згодом вона віддячить більшим і здоровішим урожаєм.

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Відрізняйте чоловічі та жіночі квіти

Жіночі квіти — мають маленький зародок плода (маленький огірочок за пелюстками).

Чоловічі квіти — тонка ніжка, без зав’язі.

У деяких тепличних сортів чоловічі квіти потрібно видаляти, оскільки їх запилення може спричинити появу гірких плодів через вироблення речовини кукурбітацину.

Вусики

Вусики — це природний «гачок» огірка, за допомогою якого він чіпляється за опору. Їх не потрібно видаляти, адже вони допомагають рослині рости вертикально. Садівник радить підв’язувати рослину до шпагату чи сітки, щоб забезпечити рівномірне зростання та уникнути ламання.

Найпоширеніші помилки

Обрізання у спекотну пору дня — краще робити це вранці чи ввечері. Обрізання вологим інструментом, він може занести інфекцію. Завжди дезінфікуйте ножиці. Залишення пошкоджених листків, вони можуть бути джерелом захворювання. Надмірне видалення пагонів, рослині також потрібна зелена маса для фотосинтезу.

Частота обрізання огірків

Огірки ростуть дуже швидко, іноді за ніч помітно додають у висоту. Тому проводьте огляд і легке обрізання кожні 3–4 дні, особливо у період активного росту.

Правильне обрізання огірків — це проста, але ефективна агротехнічна практика, яка дозволяє виростити здорові кущі, без хвороб і з багатим урожаєм. Звісно, кожен сорт має свої особливості, тому звертайте увагу на рекомендації виробника насіння, але базові принципи спільні для більшості в’юнких сортів.

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