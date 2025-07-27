Як правильно обрізати томати: корисні поради садівника

Як правильно обрізати томати / © ТСН

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Проте щоб кущ не перетворився на хаотичну зелену масу та дійсно давав великий урожай, його необхідно правильно формувати. Садівник Джеймі Волтон поділиться своїм досвідом обрізання томатів.

Обрізання томатів

Насамперед варто визначити тип томата, адже не кожен потребує однакової уваги з ножицями:

Індетермінантні сорти (високорослі) ростуть постійно, майже без обмежень, і потребують регулярного обрізання, підв’язування та формування в одне чи максимум два стебла.

Детермінантні сорти (низькорослі чи кущові) мають обмежений ріст і, як правило, не потребують жорсткого обрізання. Однак навіть для них бажано видаляти нижнє листя, яке торкається ґрунту.

Визначити тип вашого сорту можна за інформацією на пакетику з насінням або легко знайти інформацію в інтернеті за назвою.

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Що обрізати у високорослих помідорів

Якщо ви вирощуєте індетермінантні томати, починайте обрізання через 1–2 тижні після висаджування розсади у відкритий ґрунт або теплицю. Дотримуйтесь наступного алгоритму:

Видалення нижнього листя. Перш за все обріжте листя, яке торкається землі. Воно швидко вбирає вологу, забруднюється та стає вразливим до грибкових захворювань, таких як фітофтора чи борошниста роса.

Видалення пасинків. Пасинки — це бічні пагони, які ростуть у пазусі (куті) між головним стеблом і листком. Вони відбирають поживні речовини, які могли б піти на ріст плодів. Маленькі пасинки можна просто обламувати пальцями, а великі обрізайте гострими ножицями.

Залишайте точку росту. Не обрізайте верхівку основного стебла — це точка росту, яка забезпечує подальший розвиток рослини.

Обрізання пасинків

Найцікавіше, що обрізані пасинки не обов’язково викидати. Їх можна поставити у воду, де вони швидко пустять коріння. Це чудовий спосіб отримати додаткові кущі абсолютно безплатно.

Формування куща, який має два стебла

Іноді з одного кореня виростає два сильних стебла. Ви можете:

Залишити обидва та підв’язати їх окремо;

Обрізати одне стебло та використати його як живець для розмножування.

Обидва варіанти правильні, тож обирайте той, який краще підходить до вашого простору та цілей.

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Поради

Використовуйте міцну опору чи шпалеру, щоб направляти ріст куща вгору.

Проводьте обрізання у суху погоду та вранці, щоб зрізи швидше підсохли.

Завжди використовуйте стерильні інструменти, щоб не занести інфекцію.

Не обрізайте понад третину зеленої маси за один раз, адже це може сильно стресувати рослину.

Обрізання томатів — простий, але надзвичайно ефективний спосіб, який допомагає отримати більше смачних і соковитих плодів. Воно дозволяє кущу не витрачати сили на зайву зелень, а натомість концентрувати ресурси на плоди. І навіть звичайний пасинок може стати початком нового життя, адже виростити томат із живця легко, доступно та надзвичайно приємно.