Як правильно обрізати томати, щоб подвоїти врожай та "клонувати" рослину

Як правильно обрізати томати / © Associated Press

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Коли розсада вже кілька тижнів як успішно прижилася на новому місці, настає час для одного з найважливіших літніх ритуалів — обрізання та формування. Багато хто боїться підходити до рослин із ножицями, бо вважає це надто складним процесом. Проте правильне обрізання — це справжня інвестиція у ваш майбутній урожай. Воно допомагає сформувати охайний, здоровий кущ, збільшує кількість плодів і, що найцікавіше у разі з томатами, дарує купу нових, безплатних рослин-дублікатів.

Відомий садівник Джеймі Волтон розповів про професійні секрети пасинкування, які не лише врятують рослини від хвороб, а й допоможуть «клонувати» ваші улюблені сорти.

Різати чи ні

Перш ніж зробити перший надріз, критично важливо визначити, до якого саме типу належить ваш кущ. Від цього залежить вся подальша стратегія:

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Індетермінантні (ліаноподібні) сорти . За правильних умов ці гіганти здатні рости вгору майже нескінченно. Їх обов’язково потрібно обрізати, формувати в одне високе головне стебло та підв’язувати до шпалери.

Детермінантні (кущові) сорти. Вони мають чітко визначений генетикою розмір. Їм можна давати спокій та дозволити рости так, як заманеться. Проте навіть у цих невибагливих кущів варто регулярно видаляти нижнє листя, яке починає жовтіти.

Якщо ви не впевнені, який саме сорт росте у вашому кашпо, просто перевірте етикетку від розсади, паковання від насіння або введіть назву сорту у Google.

Як пасинкувати томати

Якщо ваш томат виявився ліаноподібним, процедуру обрізання варто розпочинати вже через 2–3 тижні після садіння у ґрунт або контейнер.

Захист від хвороб. Почніть з видалення найнижчого листя, яке торкається землі. Оскільки воно постійно контактує з вологим ґрунтом, то є максимально вразливим до різноманітних грибкових інфекцій, зокрема до борошнистої роси. Полювання на пасинки. Тепер зверніть увагу на бічні пагони (пасинки), які ростуть під кутом 45° у пазухах рослини, між головним стеблом і листям. Великі відростки акуратно видаляйте спеціальними ножицями чи секатором, а зовсім маленькі можна просто вищипувати пальцями. Проводьте цю процедуру знизу догори по всьому стовбуру, але не чіпайте верхівку (точку росту), адже вона повинна продовжувати свій рух угору. Робота з опорою. Очищене стебло у міру його росту продовжуйте акуратно обвивати навколо опорного шпагату чи фіксувати на опорі.

Як розмножити кущ

Найприємніший бонус томатного обрізання — можливість легко розмножити улюблений сорт без додаткових витрат.

Усі зрізані бічні пагони чи видалене друге головне стебло, не викидайте у смітник. Просто поставте їх у склянку з чистою водою. Уже за короткий час вони пустять міцні корінці та перетворяться на повноцінний дублікат материнської рослини, готовий до садіння. Це ідеальний спосіб швидко та безплатно розширити свій город.

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Формування томатів — це не просто рутинна садова робота, а справжнє мистецтво та прояв турботи про свій зелений куточок. Завдяки правильному пасинкуванню рослина не витрачає сили на зайву зелень, а фокусує всю енергію на дозріванні соковитих і солодких плодів.

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