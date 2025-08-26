Як правильно поливати гортензії

Гортензії / © ТСН

Реклама

Гортензії можуть стати чудовим доповненням до будь-якого саду. Проте протягом останніх кількох місяців сильної спеки рослини у багатьох садівників стали коричневими і почали в’янути. Та, на щастя, є спосіб покращити їхнє здоров’я і повернути їм пастельний вигляд.

Про те, що треба зробити, розповідає Еxpress.co.uk.

Гортензії потребують більше води, ніж інші чагарники. Їхні сотні пелюсток треба багато поливати, щоб вони залишалися яскравими. І хоча багато хто обходить свої клумби кілька разів на день з лійкою чи садовим шлангом, проста зміна способу зволоження може стати ключем до їхнього збереження. Очікується, що температура протягом більшої частини тижня знову буде близько 30 градусів, і нижнє поливання може бути вирішальним для того, щоб квіти мали здоровий вигляд.

Реклама

Гортензії мають велике, тонке листя, яке швидко втрачає вологу. Коли денна температура підвищується, воно починає в’янути, навіть якщо верхній шар ґрунту политий.

Традиційне поливання згори часто змочує лише верхній шар ґрунту, залишаючи глибші корені все ще в сухій землі. Оскільки гортензії віддають перевагу глибшій частині ґрунту, неглибоке поливання за спекотної погоди може фактично спричинити додатковий стрес для рослини, через що її квіти швидко опадуть.

У легших випадках коричневими стануть лише кінчики пелюсток, але можливо, що вся квіткова головка буде коричнева. Нижнє поливання, спрямоване на глибше коріння, допомагає уникнути всього цього, забезпечуючи змогу транспортувати достатньо води від коренів по всій рослині.

За сильної спеки поливання зверху може обпалити листя, збільшити витрати води через випаровування і навіть посилити ризик грибкових захворювань, як-от борошниста роса чи чорна плямистість. Нижнє поливання — набагато ефективніший метод, особливо під час спеки.

Реклама

Цей метод не лише запобігає пошкодженню листя і зберігає квіти свіжими, а й стимулює сильніше зростання коренів, що може допомогти їм залишатися гарними, здоровими та стійкішими до умов у приміщенні.

Нижнє поливання стимулює рослини до розвитку глибокої, міцної кореневої системи. Це робить їх витривалішими до спеки та посухи в довгостроковій перспективі.

Щоб поливати рослини знизу, просто використовуйте лійку чи шланг для розпилення води безпосередньо біля основи рослини, уникаючи розбризкування на листя або стебла.

Якщо ваша рослина в горщику, опустіть його до ємності з кількома сантиметрами води приблизно на пів години, дозволяючи корінню вбирати воду знизу та зберігаючи квіти цілими.