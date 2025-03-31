Як правильно посадити саджанці волоських горіхів сорту "Велетень" / © Credits

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Садіння саджанців є важливим етапом, адже від нього залежить подальший розвиток дерева та його родючість, про це розповіли на сторінці babaolya_na_psevdo_cheh.

Місце садіння

Волоський горіх потребує добре освітленого місця з родючим, дренованим ґрунтом. Найкраще підходять чорноземи чи суглинки. Важливо, щоб ділянка була захищена від сильних вітрів, адже молоді дерева можуть бути вразливими до погодних умов.

Підготовка ями для саджанця

Викопайте яму глибиною 80–100 см і шириною 70–100 см. Глибина важлива, оскільки коренева система горіха потужна та потребує достатнього простору. На дно ями покладіть шар дренажу — камінь, гравій чи битої цегли. Це допоможе уникнути застою води, яка може негативно вплинути на коріння. Змішайте ґрунт з органічними чи мінеральними добривами. Перегній чи компост забезпечить корисні мікроелементи, необхідні для швидкого укорінення.

Садіння саджанця

Перед садінням обріжте коріння, видаліть пошкоджені чи занадто довгі частини. Встановіть саджанець у яму так, щоб коренева шийка була на рівні 70 см від землі. Важливо не заглиблювати її у ґрунт, інакше дерево може розвиватися повільніше. Засипте яму підготовленою ґрунтовою сумішшю, поступово ущільніть ґрунт, щоб не залишалося пустот. Добре утрамбуйте землю навколо саджанця та рясно полийте водою.

Догляд після садіння

Полив . У перші місяці після садіння необхідно регулярно поливати саджанець, особливо у посушливі періоди.

Мульчування . Щоб утримувати вологу у ґрунті, варто замульчувати пристовбурне коло соломою, тирсою чи торфом.

Формування крони. Приблизно через рік після садіння, коли дерево зміцніє, можна починати формування крони, залишаючи найкращі пагони.

Підживлення. Через 2–3 роки після садіння можна підгодовувати дерево комплексними мінеральними добривами.

Коли чекати врожаю

Волоський горіх сорту "Велетень" починає родити через 9–10 років після садіння. Однак терміни можуть змінюватися залежно від погодних умов, якості ґрунту та догляду за деревом. Щоб прискорити процес, необхідно правильно доглядати за деревом, регулярно поливати та удобрювати.

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Садіння волоського горіха — це довгострокове вкладення, яке потребує терпіння та догляду. Проте, дотримуючись правильної технології садіння та догляду, можна виростити здорове дерево, яке протягом багатьох років буде тішити смачними горіхами.