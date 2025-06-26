Як правильно прати бюстгальтер: корисні поради

Як правильно прати бюстгальтер / © Credits

Реклама

Правильно прати бюстгальтер — означає зберегти не лише його зовнішній вигляд, а й функціональність.Видання Real Simple зібрало дієві поради, щоб допомогти вам зберегти улюблену білизну надовго.

Бюстгальтери контактують із ніжною шкірою грудей, вбирають піт, шкірне сало та залишки косметичних засобів. Без регулярного та правильного прання білизна не лише втрачає форму, але й може стати середовищем для розмноження бактерій.

Ручне прання

Що знадобиться:

Реклама

Тепла вода

М’який пральний засіб без ароматизаторів і барвників

Чиста миска чи раковина

Рушник

Інструкція:

Приготуйте розчин: налийте у раковину чи миску теплу (не гарячу) воду та додайте м’який пральний засіб. Замочіть білизну: опустіть бюстгальтер у воду та залиште на 10–15 хв. Легке очищення: якщо є плями, обережно протріть їх м’якою тканиною чи пальцями. Полоскання: ретельно промийте бюстгальтер чистою прохолодною водою, щоб повністю змити засіб. Сушіння: злегка відтисніть, не викручуйте та загорніть у рушник, щоб прибрати зайву вологу. Сушіть горизонтально на рушнику чи на сушарці у тіні. Не вішайте за бретелі.

Пральна машинка

Що знадобиться:

Мереживний мішок для прання

М’який пральний засіб

Машинка з режимом «Делікатне прання»

Сушарка з функцією «Холодне сушіння»

Інструкція:

Підготовка: застебніть застібки на бюстгальтері, щоб уникнути зачеплення тканини. Помістіть його у мішечок для білизни. Прання: оберіть делікатний режим, холодну воду та додайте м’який засіб. Не додавайте кондиціонер для тканини — він шкодить еластичним волокнам. Сушіння: за можливості, сушіть на повітрі. Якщо використовуєте сушарку — тільки на найнижчому режимі. Висока температура руйнує еластан та спандекс.

Частота прання бюстгальтера

Дерматологи радять прати бюстгальтер після 1–2 носінь, особливо у спекотну погоду чи після фізичної активності. Занадто рідке прання може сприяти накопиченню бактерій, а занадто часте — швидкому зношенню.

Реклама

Як зберігати бюстгальтери

Застібайте гачки.

Не згинайте чашечки — краще зберігати бюстгальтери горизонтально, вкладати один в один.

Уникайте тисняви в ящику — краще виділити окремий простір.

Поради

Майте кілька моделей та чергуйте їх. Це дає час еластичним матеріалам відновитись.

Прасування — табу.

Обережно зі спортивними бра. Навіть без кісточок, спортивні моделі теж потребують делікатного прання. Мішечок і холодна вода — обов’язкові.

Часті питання

Чи можна прати бюстгальтер у наволочці? Так! Якщо немає мішечка для білизни, можна використати наволочку. Важливо: зав’яжіть її вузлом, щоб білизна не випадала.

Чи потрібно діставати вкладки? Так. Усі вкладки (знімні чашечки) слід виймати та прати вручну, щоб уникнути деформації.

Чому бюстгальтери втрачають форму після прання? Це може бути через занадто гарячу воду, викручування чи прання разом із важким одягом (як-от джинси чи светри). Делікатний режим та правильне сушіння — ваші друзі.

Прати бюстгальтери правильно — це не складно, але дуже важливо. Ручне прання, м’які засоби, правильне сушіння та зберігання — ось основні кроки до довговічності вашої улюбленої білизни. Турбота про речі — це турбота про себе.