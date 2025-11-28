Як правильно прати наплічники: поради для трьох видів матеріалу

Як правильно прати наплічники / © Credits

Щоб ваш улюблений аксесуар слугував якомога довше, а неприємні запахи та бруд не псували настрій, варто знати, як його правильно прати. Видання Real Simple розповіло, як правильно це робити, щоб не пошкодити матеріал і улюблена річ не зіпсувалася у пральній машинці.

Перед будь-яким пранням перевірте ярлик догляду. Якщо написано «не занурювати у воду» — використовуйте м’яку ганчірку та делікатний засіб для очищення. Якщо ярлика немає — протестуйте невелику ділянку тканини.

Що потрібно зробити обов’язково:

Спорожніть рюкзак. Вийміть усі речі, очистьте чи замініть брудні.

Використайте пилотяг або повітряний обдув. Для крихт і пилу у кишенях.

Використайте м’яку щіточку для важкодоступних місць. Наприклад, старий пензлик для макіяжу м’яко прибирає бруд і не шкодить тканині.

Попереднє оброблення плям. Нанесіть невелику кількість засобу для виведення плям і зачекайте 30 хв.

Захистіть рюкзак у машинці. Виверніть його чи покладіть у наволочку, щоб блискавки та ремені не пошкодили тканину та пральну машину.

Як часто прати рюкзак

1–2 рази на рік — для звичайного використання, ідеально після канікул або подорожей.

Раз на два тижні — швидке очищення від крихт і дрібного сміття.

Після тренувань або походів — особливо якщо рюкзак був у контакті з потом, брудом чи вологою.

Що знадобиться

Машинне прання:

М’яка чи стара зубна щітка

Наволочка чи спеціальна сітка для прання

Пральна машина

Ручне прання:

М’яка чи зубна щітка

Велика миска

Ганчірка або губка

Рушник

Шкіряні рюкзаки:

М’яка щітка

2 чисті ганчірки

Кондиціонер або засіб для чищення шкіри.

Рюкзак з тканини: машинне прання

Вийміть металеві каркаси та залиште всі кишені відкритими. Використайте делікатний режим і холодну воду, невелику кількість порошку. Стежте, щоб рюкзак не збився у грудку під час віджимання. Сушіть на повітрі, підвішений догори дном, всі блискавки відкриті. Ніколи не використовуйте сушарку, адже вона руйнує підкладку та форму.

Ручне прання

Ідеально для рюкзаків із елементами, які не можна кидати у пральну машину:

Наповніть ємність 15 см теплої води, додайте м’який засіб для прання. Почистьте рюкзак м’якою щіткою чи губкою, зверніть увагу на внутрішні кишені та важкодоступні ділянки. Ретельно промийте чистою водою. Витисніть надлишок води рушником і залиште висихати на повітрі.

Шкіряні рюкзаки

Шкіру не можна прати у воді:

Нанесіть невелику кількість кондиціонера чи мила на м’яку ганчірку. Легко протріть поверхню, проте уникайте надлишку вологи. Протріть чистою вологою ганчіркою та залиште сушитися за кімнатної температури, якомога далі від прямих сонячних променів.

Як зберегти рюкзак чистим

Регулярно очищайте від крихт і сміття.

Зберігайте у сухому, провітрюваному місці.

Використовуйте тканинні спреї для захисту від плям (не для шкіри).

Дезінфікуйте висококонтактні зони — блискавки, ручки, ремені.

Поради для свіжого запаху

Сода: посипте внутрішню частину чи покладіть у відкрите мішечок на ніч.

Оцет: змочіть серветку, протріть внутрішню частину та залиште на ніч.

Спреї для тканини лише маскують запах, але не видаляють його повністю.

Пам’ятайте, що правильний догляд подовжує життя вашого рюкзака, а регулярне очищення прибирає запах і бруд. Тепер ваш рюкзак завжди готовий до нових пригод — від школи до подорожей.