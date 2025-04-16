Як правильно прати шторку для ванної: цікаві поради

Як правильно прати шторку для ванної / © Credits

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Часто ми недооцінюємо важливість чищення цього елемента ванної кімнати, хоча саме на ньому накопичуються волога, бактерії та грибок. Щоб уникнути неприємностей, достатньо регулярно прати шторку, а як це правильно робити розповіло видання Martha Stewart.

Небезпека вологи та цвілі

Шторка для душу — ідеальне середовище для розмноження грибків і бактерій. Постійна вологість, тепле повітря, залишки мила та шампуню створюють ідеальні умови для утворення цвілі. Вона не лише псує вигляд, а й може бути шкідливою для здоров’я, особливо для людей з алергіями чи астмою. Шторку для душу (тканинну чи синтетичну) рекомендується прати раз на три місяці чи частіше, якщо вона помітно забруднена.

Засоби для чищення

Пральний засіб

Білий оцет

Дезінфекційний відбілювач

Відро

Щітка з м’якою щетиною

Бавовняні чи мікрофіброві рушники

Пляшка з розпилювачем

Метод 1: прання у пральній машині

Цей метод підходить для більшості тканинних і синтетичних шторок (але обов’язково перевірте етикетку).

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Зніміть шторку з кілець. Покладіть її до пральної машини разом із двома-трьома білими бавовняними рушниками — вони діятимуть як м’який абразив. Виберіть делікатний режим і теплу воду. Додайте звичайний мийний засіб і 1 склянку оцту (він чудово видаляє цвіль та запахи). Після прання не сушіть у машині — повісьте шторку назад на карниз і дайте висохнути природним шляхом.

Метод 2: ручне прання (для делікатних шторок)

Якщо шторку не можна прати у машині чи ви хочете продовжити її термін служби, оберіть ручне прання.

Налийте у велике відро воду (температура — не гаряча). Додайте ¼ склянки відбілювача на кожен літр води. Занурте шторку у розчин на 5 хв, потім добре промийте. Для кращого результату повторно замочіть її у розчині з прального порошку на 15 хв. Ще раз промийте та повісьте для висихання.

Метод 3: швидке очищення без зняття шторки

Коли немає часу на повне прання, можна швидко освіжити шторку просто у ванній.

У пляшці з розпилювачем змішайте 1 частину оцту та 4 частини води. Рівномірно нанесіть розчин на шторку чи вкладиш. Протягом декількох хвилин почистіть щіткою з м’якою щетиною. Промийте теплою водою і дайте висохнути.

Очищення кілець для шторки

Кільця для штор також накопичують мильний наліт.

Помістіть їх у миску з рівними частинами оцту та теплої води. Залиште на 30 хв. Протріть мікрофібровим рушником і дайте висохнути.

Поради:

Не закривайте шторку після душу — залиште її повністю відкритою, щоб вона швидше висихала.

Один раз на тиждень обприскуйте шторку водно-оцтовим розчином для профілактики появи плісняви.

Уникайте використання агресивних засобів або жорстких щіток, які можуть пошкодити матеріал.

Регулярне очищення шторки для душу — це не лише про гігієну, а й про атмосферу дому. Маленькі ритуали, на зразок прання шторки, створюють враження охайності, затишку та турботи про себе. А ще — допомагають уникнути зайвих витрат, адже правильно доглянута шторка слугуватиме вам не один сезон.