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Як правильно прорідити м’яту: корисні поради
М’ята — справжній фаворит серед кухонних трав: ароматна, свіжа, корисна та напрочуд невибаглива у догляді. Але навіть вона іноді потребує «перезавантаження».
Якщо ваша м’ята почала жовтіти, з’явилися коричневі плями на листі, а сама рослина має млявий вигляд — не поспішайте викидати її. Можливо, прийшов час для проріджування та відновлення, про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden.
Хоч м’ята й вважається «живучою» рослиною, вона має схильність до надмірного розростання. Якщо не контролювати її ріст, м’ята загущується, її стебла слабшають, а листя втрачає яскравий колір і аромат. Прорідження — це як нове дихання для рослини. Воно:
сприяє кращій циркуляції повітря між стеблами;
запобігає появі грибкових хвороб і шкідників;
стимулює нове, міцніше зростання;
омолоджує рослину.
Коли саме проріджувати м’яту
Найкращий час — весна чи раннє літо, коли м’ята активно росте. Але якщо вона має пригнічений вигляд будь-якої пори року, проріджувати її можна й позапланово.
Як правильно прорідити м’яту
Оцініть стан рослини
Подивіться на листя: чи є жовті, коричневі, сухі ділянки, якщо так — обрізання точно необхідне.
Вкоротіть стебла
Не бійтеся радикального обрізання: зріжте стебла до рівня ґрунту чи залиште лише кілька сантиметрів. Це не вб’є рослину — навпаки, дасть поштовх до нових пагонів.
Порада: Використовуйте чисті та гострі ножиці чи секатор, щоб уникнути зараження.
Підживлення після обрізання
Після обрізання варто підживити м’яту. Добре підійдуть органічні добрива, наприклад:
рибна емульсія — джерело азоту для нового листя;
настій компосту;
біогумус або добриво на основі морських водоростей.
Застосування: розведіть добриво згідно з інструкцією та полийте м’яту. Не перевищуйте дозу — краще менше, але регулярно.
Забезпечте належний полив
Після обрізання м’ята потребує вологи, але не застою води. Перевіряйте ґрунт пальцем: він має бути злегка вологим, але не мокрим.
Умови для здорового росту м’яти після прорідження
Світло: яскраве, але не пряме сонце. Ідеальне місце — балкон або підвіконня зі східної чи західної сторони.
Температура: +18 — +24°C.
Горщик: якщо м’ята росте у контейнері, переконайтеся, що він не надто тісний. За потреби пересадіть у більший.
Типові помилки у догляді за м’ятою
Загущення: якщо не проріджувати рослину кілька місяців, вона почне втрачати форму та силу.
Переливання: застій води викликає гниль коренів.
Брак світла: витягнуті бліді стебла — ознака того, що рослині не вистачає сонця.
Прорідження — це не просто доглядова процедура, а справжній «перезапуск» для м’яти. Завдяки цьому простому кроку ви отримаєте густу, запашну зелень, яка тішитиме вас своїм ароматом цілий рік.