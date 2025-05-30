Як правильно прорідити м’яту: корисні поради / © Credits

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Якщо ваша м’ята почала жовтіти, з’явилися коричневі плями на листі, а сама рослина має млявий вигляд — не поспішайте викидати її. Можливо, прийшов час для проріджування та відновлення, про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Хоч м’ята й вважається «живучою» рослиною, вона має схильність до надмірного розростання. Якщо не контролювати її ріст, м’ята загущується, її стебла слабшають, а листя втрачає яскравий колір і аромат. Прорідження — це як нове дихання для рослини. Воно:

сприяє кращій циркуляції повітря між стеблами;

запобігає появі грибкових хвороб і шкідників;

стимулює нове, міцніше зростання;

омолоджує рослину.

Коли саме проріджувати м’яту

Найкращий час — весна чи раннє літо, коли м’ята активно росте. Але якщо вона має пригнічений вигляд будь-якої пори року, проріджувати її можна й позапланово.

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Як правильно прорідити м’яту

Оцініть стан рослини

Подивіться на листя: чи є жовті, коричневі, сухі ділянки, якщо так — обрізання точно необхідне.

Вкоротіть стебла

Не бійтеся радикального обрізання: зріжте стебла до рівня ґрунту чи залиште лише кілька сантиметрів. Це не вб’є рослину — навпаки, дасть поштовх до нових пагонів.

Порада: Використовуйте чисті та гострі ножиці чи секатор, щоб уникнути зараження.

Підживлення після обрізання

Після обрізання варто підживити м’яту. Добре підійдуть органічні добрива, наприклад:

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рибна емульсія — джерело азоту для нового листя;

настій компосту;

біогумус або добриво на основі морських водоростей.

Застосування: розведіть добриво згідно з інструкцією та полийте м’яту. Не перевищуйте дозу — краще менше, але регулярно.

Забезпечте належний полив

Після обрізання м’ята потребує вологи, але не застою води. Перевіряйте ґрунт пальцем: він має бути злегка вологим, але не мокрим.

Умови для здорового росту м’яти після прорідження

Світло : яскраве, але не пряме сонце. Ідеальне місце — балкон або підвіконня зі східної чи західної сторони.

Температура : +18 — +24°C.

Горщик: якщо м’ята росте у контейнері, переконайтеся, що він не надто тісний. За потреби пересадіть у більший.

Типові помилки у догляді за м’ятою

Загущення : якщо не проріджувати рослину кілька місяців, вона почне втрачати форму та силу.

Переливання : застій води викликає гниль коренів.

Брак світла: витягнуті бліді стебла — ознака того, що рослині не вистачає сонця.

Прорідження — це не просто доглядова процедура, а справжній «перезапуск» для м’яти. Завдяки цьому простому кроку ви отримаєте густу, запашну зелень, яка тішитиме вас своїм ароматом цілий рік.