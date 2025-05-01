Як правильно пилотяжити: корисні поради для очищення різних поверхонь / © Credits

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Правильне пилотяжіння допомагає не лише зберегти охайність простору, а й подбати про здоров’я родини. У своїй статті видання Martha Stewart розповіло, як пилососити різні типи підлог, які насадки обрати, як часто прибирати та як доглядати за технікою.

Оберіть «правильний» пилотяг

Кожен пилосос має свої «суперсили» та найкраще — мати хоча б два варіанти: для загального прибирання та для точкового оброблення.

Вертикальний пилосос — ідеальний для килимів, особливо з високим ворсом. Має потужну щітку та високу силу всмоктування.

Ручний пилотяг — підходить для щоденного швидкого прибирання, особливо твердих поверхонь.

Робот-пилосос — чудовий помічник для підтримання чистоти у фоновому режимі, особливо якщо вдома є домашні тварини.

Бездротовий пилотяг — зручний для прибирання у важкодоступних місцях, сходів або салону авто.

Порада: обирайте пилотяг із HEPA-фільтром, якщо хтось у родині має алергію — він вловлює до 99,97% частинок пилу та алергенів.

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Як часто потрібно пилотяжити

Ритм прибирання залежить від типу приміщення, покриття та наявності тварин. Загальні рекомендації:

Килими у прохідних зонах: 3–4 рази на тиждень.

Килими у спальні: 2 рази на тиждень.

Підлоги без килимів: 1 раз на тиждень.

Якщо є тварини чи алергіки: щодня.

Підготовка до прибирання

Звільніть підлогу. Приберіть усе, що може заважати — взуття, іграшки, зарядні шнури. Протріть пил. Завжди протирайте меблі, плінтуси та поверхні перед прибиранням — інакше весь пил опиниться знову на підлозі. Перемістіть легкі меблі. Це дасть змогу дістатися до куточків, де збирається найбільше пилу. Підготуйте пилотяг. Спорожніть контейнер або мішок, перевірте щітки, зніміть заплутане волосся та нитки.

Яку насадку обрати

Кожна насадка — для конкретного завдання.

Щілинна насадка — для плінтусів, кутів, між подушками дивану.

Щітка для пилу — для жалюзів, абажурів, клавіатур.

Щітка для оббивки — прибирає шерсть із м’яких меблів.

Насадка для твердих поверхонь — м’яка, не дряпає деревину чи ламінат.

Як пилотяжити різні поверхні

Килими

Починайте з найдальшого кута кімнати та просувайтеся до виходу.

Рухайтеся повільно, в обидві сторони.

Використовуйте найвищу силу всмоктування для ворсу.

Тверда підлога (дерево, плитка, ламінат)

Використовуйте спеціальну м’яку насадку.

Рухайтеся повільно, двічі проходьте кожну ділянку під різними кутами.

Якщо є щілини — приділіть їм особливу увагу щілинною насадкою.

Килимки

Пилотяжте з обох боків.

Раз на місяць виносьте на вулицю, вибивайте чи мийте (якщо це дозволяє матеріал).

Як доглядати за пилотягом

Після кожного прибирання: спорожнюйте контейнер і очищайте ролики.

Раз на місяць: мийте насадки, шланги та корпус.

Раз на 3–6 місяців: міняйте чи мийте фільтри (залежно від моделі).

Раз на рік: проводьте повне технічне очищення.

Лайфгаки

Пилотяжте у повільному темпі — так пилотяг краще втягує частинки.

Використовуйте наскрізний рух вперед-назад по діагоналі — ефективніше, ніж просто паралельно.

Не забувайте про нижню частину меблів — там накопичується багато пилу.

Якщо у вас килим з бахромою — використовуйте щітку без обертання, щоб не зіпсувати край.

Пилотяжіння — це не просто рутина, а частина турботи про здоров’я та затишок у домі. Коли ви підходите до цього процесу з розумом, правильно обравши техніку, насадки та ритм прибирання, ви можете суттєво покращити гігієну житла та зменшити вплив алергенів.