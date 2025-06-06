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Як правильно розсадити розмарин: корисні поради
Розмарин — це не просто духмяна приправа до улюблених страв, а ще й красива, невибаглива рослина, яку можна з легкістю виростити вдома.
Він чудово підходить як для композицій у горщиках на підвіконні, так і для клумб на відкритому повітрі влітку. А найприємніше — розмарин легко розмножується, тож одного куща вистачить, щоб створити справжню «розмаринову плантацію», про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden, а також поділилися покроковою інструкцією, як правильно розсадити розмарин із живців і отримати здорові та сильні рослини.
Навіщо вирощувати розмарин
Ароматна приправа — свіжий розмарин ідеально підходить для м’яса, картоплі, запечених овочів і навіть лимонаду.
Оздоблення дому — гарна, вічнозелена рослина з хвойним ароматом.
Природний антисептик — ефірні олії розмарину мають антибактеріальні властивості.
Легкість вирощування — розмарин підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників.
Як взяти живці розмарину
Виберіть материнську рослину. Вона має бути здоровою, без ознак грибка, шкідників чи в’янення.
Зріжте молоді пагони. Ідеально — гілочки завдовжки 10–12 см з м’якими, ще не одерев’янілими стеблами.
Очистьте нижню частину. Видаліть листя з нижніх 4–5 см гілочки, щоб під час садіння воно не загнивало.
Прищипніть верхівку. Це стимулює формування нових бічних пагонів.
Укорінення розмарину
Вибір субстрату:
Найкраще підходить легкий ґрунт, наприклад суміш кокосового волокна, перліту та торфу.
Також можна використовувати готовий субстрат для розсади чи сукулентів.
Садіння:
Занурте обрізаний кінець у воду на 15–20 хв.
Потім вставте гілочку у зволожений ґрунт на глибину 3–5 см.
Злегка ущільніть землю довкола.
Догляд:
Тримайте живці у теплому світлому місці, але без прямого сонячного світла.
Грунт має бути вологим, але не мокрим. Надлишок води призводить до загнивання.
Накрийте живці прозорим ковпаком (пластиковою пляшкою чи мінітеплицею) — це створить ефект парника.
Через 2–3 тижні у більшості живців з’являються перші корінці. Як тільки живець починає рости — це сигнал, що він прижився.
Пересаджування та вирощування
Коли пересаджувати:
Як тільки рослина вкоренилась і почала активно рости, її можна пересаджувати в окремий горщик або відкритий ґрунт.
Умови:
Світло: 6–8 годин сонця щодня.
Полив: розмарин не любить надмірної вологи. Поливайте, коли земля на 2–3 см підсохла.
Горщик: з обов’язковим дренажем.
Розмарин любить тепло. Влітку його можна тримати надворі, а восени занести до приміщення, адже температури нижче +5°C для нього критичні.
Виростити розмарин вдома — це просто, приємно та вигідно. Ви завжди матимете під рукою натуральну ароматну приправу, а ще — справжню прикрасу вашої кухні чи балкона.