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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно розсадити розмарин: корисні поради

Розмарин — це не просто духмяна приправа до улюблених страв, а ще й красива, невибаглива рослина, яку можна з легкістю виростити вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно розсадити розмарин: корисні поради

Як правильно розсадити розмарин: корисні поради / © Associated Press

Він чудово підходить як для композицій у горщиках на підвіконні, так і для клумб на відкритому повітрі влітку. А найприємніше — розмарин легко розмножується, тож одного куща вистачить, щоб створити справжню «розмаринову плантацію», про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden, а також поділилися покроковою інструкцією, як правильно розсадити розмарин із живців і отримати здорові та сильні рослини.

Навіщо вирощувати розмарин

  • Ароматна приправа — свіжий розмарин ідеально підходить для м’яса, картоплі, запечених овочів і навіть лимонаду.

  • Оздоблення дому — гарна, вічнозелена рослина з хвойним ароматом.

  • Природний антисептик — ефірні олії розмарину мають антибактеріальні властивості.

  • Легкість вирощування — розмарин підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників.

Як взяти живці розмарину

  1. Виберіть материнську рослину. Вона має бути здоровою, без ознак грибка, шкідників чи в’янення.

  2. Зріжте молоді пагони. Ідеально — гілочки завдовжки 10–12 см з м’якими, ще не одерев’янілими стеблами.

  3. Очистьте нижню частину. Видаліть листя з нижніх 4–5 см гілочки, щоб під час садіння воно не загнивало.

  4. Прищипніть верхівку. Це стимулює формування нових бічних пагонів.

Укорінення розмарину

Вибір субстрату:

  • Найкраще підходить легкий ґрунт, наприклад суміш кокосового волокна, перліту та торфу.

  • Також можна використовувати готовий субстрат для розсади чи сукулентів.

Садіння:

  1. Занурте обрізаний кінець у воду на 15–20 хв.

  2. Потім вставте гілочку у зволожений ґрунт на глибину 3–5 см.

  3. Злегка ущільніть землю довкола.

Догляд:

  • Тримайте живці у теплому світлому місці, але без прямого сонячного світла.

  • Грунт має бути вологим, але не мокрим. Надлишок води призводить до загнивання.

  • Накрийте живці прозорим ковпаком (пластиковою пляшкою чи мінітеплицею) — це створить ефект парника.

Через 2–3 тижні у більшості живців з’являються перші корінці. Як тільки живець починає рости — це сигнал, що він прижився.

Пересаджування та вирощування

Коли пересаджувати:

  • Як тільки рослина вкоренилась і почала активно рости, її можна пересаджувати в окремий горщик або відкритий ґрунт.

Умови:

  • Світло: 6–8 годин сонця щодня.

  • Полив: розмарин не любить надмірної вологи. Поливайте, коли земля на 2–3 см підсохла.

  • Горщик: з обов’язковим дренажем.

Розмарин любить тепло. Влітку його можна тримати надворі, а восени занести до приміщення, адже температури нижче +5°C для нього критичні.

Виростити розмарин вдома — це просто, приємно та вигідно. Ви завжди матимете під рукою натуральну ароматну приправу, а ще — справжню прикрасу вашої кухні чи балкона.

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