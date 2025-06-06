Як правильно розсадити розмарин: корисні поради / © Associated Press

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Він чудово підходить як для композицій у горщиках на підвіконні, так і для клумб на відкритому повітрі влітку. А найприємніше — розмарин легко розмножується, тож одного куща вистачить, щоб створити справжню «розмаринову плантацію», про це розповіли на сторінці sandra.urbangarden, а також поділилися покроковою інструкцією, як правильно розсадити розмарин із живців і отримати здорові та сильні рослини.

Навіщо вирощувати розмарин

Ароматна приправа — свіжий розмарин ідеально підходить для м’яса, картоплі, запечених овочів і навіть лимонаду.

Оздоблення дому — гарна, вічнозелена рослина з хвойним ароматом.

Природний антисептик — ефірні олії розмарину мають антибактеріальні властивості.

Легкість вирощування — розмарин підходить як для початківців, так і для досвідчених садівників.

Як взяти живці розмарину

Виберіть материнську рослину. Вона має бути здоровою, без ознак грибка, шкідників чи в’янення. Зріжте молоді пагони. Ідеально — гілочки завдовжки 10–12 см з м’якими, ще не одерев’янілими стеблами. Очистьте нижню частину. Видаліть листя з нижніх 4–5 см гілочки, щоб під час садіння воно не загнивало. Прищипніть верхівку. Це стимулює формування нових бічних пагонів.

Укорінення розмарину

Вибір субстрату:

Найкраще підходить легкий ґрунт, наприклад суміш кокосового волокна, перліту та торфу.

Також можна використовувати готовий субстрат для розсади чи сукулентів.

Садіння:

Занурте обрізаний кінець у воду на 15–20 хв. Потім вставте гілочку у зволожений ґрунт на глибину 3–5 см. Злегка ущільніть землю довкола.

Догляд:

Тримайте живці у теплому світлому місці, але без прямого сонячного світла.

Грунт має бути вологим, але не мокрим. Надлишок води призводить до загнивання.

Накрийте живці прозорим ковпаком (пластиковою пляшкою чи мінітеплицею) — це створить ефект парника.

Через 2–3 тижні у більшості живців з’являються перші корінці. Як тільки живець починає рости — це сигнал, що він прижився.

Пересаджування та вирощування

Коли пересаджувати:

Як тільки рослина вкоренилась і почала активно рости, її можна пересаджувати в окремий горщик або відкритий ґрунт.

Умови:

Світло: 6–8 годин сонця щодня.

Полив: розмарин не любить надмірної вологи. Поливайте, коли земля на 2–3 см підсохла.

Горщик: з обов’язковим дренажем.

Розмарин любить тепло. Влітку його можна тримати надворі, а восени занести до приміщення, адже температури нижче +5°C для нього критичні.

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Виростити розмарин вдома — це просто, приємно та вигідно. Ви завжди матимете під рукою натуральну ароматну приправу, а ще — справжню прикрасу вашої кухні чи балкона.