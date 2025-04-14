Як правильно садити цибулю навесні, щоб мати гарний врожай / © Associated Press

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Однак щоб наприкінці сезону зібрати соковиті, великі головки, важливо дотримуватися кількох простих, але ефективних правил садіння та догляду. На сторінці sandra.urbangarden авторка розповіла, як правильно вирощувати цибулю навесні, щоб зібрати багатий та смачний врожай.

Коли садити цибулю

Цибулю висаджують у відкритий ґрунт навесні, щойно земля достатньо прогріється. Оптимальний час — кінець березня чи квітень, коли температура ґрунту досягає щонайменше +10 °C, а ризик сильних заморозків зменшується. Якщо затягнути з садінням, цибулина піде у стрілку чи дасть малий врожай.

Оберіть правильний сорт цибулі

Цибуля буває двох основних видів:

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Короткоденна — підходить для регіонів із м’яким кліматом, де день коротший (наприклад, південна Україна). Її садять раніше та збирають вже влітку.

Довгоденна — ідеальна для північніших регіонів із довгими літніми днями. Вона дозріває повільніше, але дає великі головки восени.

Важливо знати, який саме тип ви купуєте: від цього залежатимуть терміни садіння та догляд.

Як підготувати грядку

Цибуля полюбляє:

Сонячні ділянки — чим більше світла, тим більші та смачніші головки.

Родючий ґрунт — легкий, добре дренований, з нейтральним або слабколужним pH (6,0–7,0).

Черговість культур — найкраще садити цибулю після бобових, капусти чи гарбузових, але не після часнику чи іншої цибулі.

Перед садінням рекомендується перекопати ґрунт, прибрати бур’яни та додати компост або перегній. Якщо ґрунт кислий — внести трохи деревного попелу.

Підготовка

Цибулю вирощують з насіння, сіянки чи розсади. Найпоширеніший варіант — сіянка, маленькі цибулинки, які продаються у магазинах або залишаються з осені. Перед садінням їх слід прогріти (кілька днів потримати за температури у +25–30°C), а потім замочити у теплій воді з марганцівкою чи стимулятором росту на 4–6 годин.

Як садити

Глибина садіння — 2–3 см, не глибше, інакше цибулина розвиватиметься повільно.

Відстань між рослинами — 12–15 см. Якщо садите у рядки — відстань між ними має бути близько 20–25 см.

Полив — після садіння грядку добре полити.

Догляд за цибулею

Полив — цибуля має неглибоку кореневу систему, тому вологість ґрунту слід підтримувати постійно. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсихає. У середині літа поливи поступово скорочують, а за два тижні до збору врожаю — припиняють зовсім.

Підживлення — важливо на етапі активного росту листя. Застосовуйте азотні добрива (наприклад, настій курячого посліду чи рибне добриво), адже чим більше листя — тим більші цибулини.

Прополювання та розпушування — бур’яни пригнічують цибулю, тому регулярно очищайте грядки та акуратно розпушуйте ґрунт.

Коли та як збирати врожай

Цибуля готова до збирання, коли її перо жовтіє та лягає на землю. Це зазвичай відбувається наприкінці липня чи у серпні. Виймайте цибулю з ґрунту у суху погоду, залиште на грядці на кілька годин підсохнути, потім перенесіть під навіс або у добре провітрюване приміщення для повного висихання.

Після цього обріжте бадилля, залиште 3–5 см шийки та зберігайте цибулю у сухому, темному місці.

Цибуля — це городня класика, яка не вимагає надзусиль, але щедро віддячує за турботу. Дотримуючись простих порад, ви зможете виростити великий та соковитий врожай, який забезпечить вашу кухню ароматною основою для сотень смачних страв. І нехай на кожній грядці цього року буде зелено та рясно.