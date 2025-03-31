Як правильно складати шкарпетки: корисні поради

Як правильно складати шкарпетки / © Credits

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Видання Martha Stewart поділилося найкращими методами складання шкарпеток, які допоможуть заощадити місце та зберегти їх у гарному стані.

Багато людей звикли згортати шкарпетки у "кульку", обертати одну навколо іншої. Проте цей метод призводить до надмірного розтягування гумки, а це скорочує термін служби виробу. Альтернативні способи складання допомагають:

підтримувати порядок у шухлядах;

уникати втрати пари;

зберігати форму та еластичність шкарпеток.

Як скручувати шкарпетки

Згортання шкарпеток у "рулет" — це простий спосіб, який, однак, займає більше місця. Він підходить для тих, у кого достатньо простору в шафі чи шухлядах.

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Інструкція:

Покладіть дві однакові шкарпетки одна на одну. Розправте їх, щоб вони лежали рівно. Почніть з кінчиків пальців і скручуйте вниз до щиколотки. Отриманий рулет зберігайте у шухляді.

Як скласти шкарпетки квадратом

Цей метод підходить для збереження простору у шухлядах. Квадратні стопки легше впорядковувати й вони не займають багато місця.

Інструкція:

Покладіть одну шкарпетку поверх іншої, утворюючи Т-подібну форму. Складіть нижню шкарпетку спочатку ліворуч, потім праворуч, щоб вона покривала середину верхньої шкарпетки. Верхню шкарпетку складіть у центр двома згинами. Кінці заправте у кишеньку, яка утворилася.

Як скласти шкарпетки до щиколотки

Короткі шкарпетки, особливо літні чи спортивні, не потребують складного складання. Найкраще їх розміщувати у ящику вертикально, щоб кожну пару було легко дістати.

Інструкція:

Покладіть шкарпетки одна на одну. Знайдіть точку опори на п’яті. Складіть їх так, щоб манжета стикалася з пальцями ніг.

Як скласти довгі шкарпетки

Довгі вовняні шкарпетки можуть займати багато місця, тому важливо їх правильно скласти. Найкращий спосіб — це метод складання у три згини.

Інструкція:

Покладіть дві однакові шкарпетки одна на одну. Розправте їх, щоб вони лежали рівно. Візьміться за кінці та складіть шкарпетки на третину. Знову складіть так, щоб складка торкалася манжети.

Чому не варто зв’язувати шкарпетки

Хоча багато людей звикли скручувати шкарпетки у "кульку", це може спричинити деформацію тканини та гумки.

гумка швидше розтягується;

волокна тканини втрачають форму;

кульки зі шкарпеток можуть легко скотитися у глибину шухляди, а це ускладнює їхній пошук.

Організація шкарпеток у шухляді

Після того як ви навчилися правильно складати шкарпетки, важливо організувати їх у шухляді.

Використовуйте роздільники чи коробки для поділу шкарпеток за типом (короткі, довгі, спортивні, теплі).

Розміщуйте ті, які використовуєте частіше у доступному місці.

Віддавайте перевагу вертикальному зберіганню, щоб одразу бачити всі варіанти.

Регулярно перебирайте шкарпетки та позбувайтеся пар, які втратили гарний зовнішній вигляд.

Правильне складання та організація шкарпеток допоможе підтримувати порядок у гардеробі та продовжить термін служби улюблених пар. Оберіть метод, який найкраще підходить для ваших потреб і насолоджуйтеся впорядкованим простором у шафі.