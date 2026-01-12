Як правильно сушити білизну взимку, щоб не зіпсувати ні одяг, ні будинок — помилки, яких варто уникати / © Credits

Сушіння білизни у холодну пору року — справжній квест, особливо якщо у вас немає сушильної машини чи просторої пральні. Навіть найкращі електросушарки не врятують, якщо неправильно їх використовувати.

Добра новина полягає у тому, що більшість проблем легко вирішуються, якщо знати кілька базових правил. Видання Woman&Home розповіло, як правильно сушити речі взимку — швидко, безпечно та без шкоди для інтер’єру.

Перевантаження сушарки

Повітря — головний союзник сухої білизни. Коли речі розвішані надто щільно, волога просто не має куди випаровуватися. Краще:

залишати проміжки між речами

не накладати одяг шарами

використовувати окрему сушарку, а не батареї чи меблі

Одяг має «дихати» — так само як і ми.

Ігнорування електросушарки

Багато хто боїться, що електросушарка «накрутить» рахунок за світло. Насправді її використання часто дешевше, ніж здається, а користь відчутна. Вона:

скорочує час сушіння

зменшує ризик затхлого запаху

допомагає уникнути зайвої вологи у домі

Головне — не перевантажувати її, як і звичайну сушарку.

Прання надто великими партіями

Здається логічним випрати все й одразу, проте перевантажена пральна машина гірше відтискає білизну. У результаті:

речі виходять надто вологими

сушаться довше

сильніше мнуться, а отже, більше прасування

Менші партії — швидше сушіння та кращий вигляд одягу.

Сушіння білизни на дверях і поручнях

Двері, поруччя та сходові балюстради здаються зручними, але це — ризик для вашого дому. Мокра тканина на дереві може призвести до:

деформації

гниття

появи плісняви

Особливо небезпечно робити це регулярно, адже волога накопичується та пошкоджує матеріал.

Сушіння одягу на батареях

Ще одна популярна, але невдала ідея. Чому не варто цього робити:

волога осідає на стінах

зростає ризик плісняви

одяг сохне нерівномірно та може мати неприємний запах

опалення працює менш ефективно

Це шкодить і дому, і гаманцю.

Не використовувати осушувач повітря

Осушувач — справжній герой зимового побуту. Він:

витягує зайву вологу з повітря

пришвидшує сушіння

знижує ризик плісняви

працює енергоефективно

Ідеальна формула — сушарка та осушувач.

Ставка лише на гаряче повітря

Парадоксально, але рух повітря важливіший за температуру. Поєднання осушувача і звичайного вентилятора імітує умови сушіння на вулиці та скорочує час висихання з 20 годин до 2. Прохолодне, сухе повітря з гарною циркуляцією — найефективніше.

Сушіння речей під прямим сонячним світлом

Так, сонце допомагає сушити, але взимку через вікно воно може нашкодити тканинам. Можливі наслідки:

вицвітання кольору

пошкодження делікатних волокон

Краще обрати теплу кімнату без прямого сонячного світла.

Зимове сушіння білизни — це не про компроміси, а про розумні рішення. Трохи більше уваги до повітря, вологи та простору, і ваш одяг буде сухим, свіжим і приємним на дотик, а дім залишиться затишним і здоровим.