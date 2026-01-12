- Дата публікації
Як правильно сушити речі взимку, щоб не зіпсувати ні одяг, ні будинок — помилки, яких варто уникати
Зима — сезон светрів, пледів і нескінченного прання. Коли за вікном холод, а балкон не варіант, ми сушимо білизну вдома — між дверима, на батареях і де тільки можливо. Але саме у цей період ми найчастіше робимо помилки, через які одяг довго не сохне, набуває затхлого запаху, а в оселі з’являється волога та пліснява.
Сушіння білизни у холодну пору року — справжній квест, особливо якщо у вас немає сушильної машини чи просторої пральні. Навіть найкращі електросушарки не врятують, якщо неправильно їх використовувати.
Добра новина полягає у тому, що більшість проблем легко вирішуються, якщо знати кілька базових правил. Видання Woman&Home розповіло, як правильно сушити речі взимку — швидко, безпечно та без шкоди для інтер’єру.
Перевантаження сушарки
Повітря — головний союзник сухої білизни. Коли речі розвішані надто щільно, волога просто не має куди випаровуватися. Краще:
залишати проміжки між речами
не накладати одяг шарами
використовувати окрему сушарку, а не батареї чи меблі
Одяг має «дихати» — так само як і ми.
Ігнорування електросушарки
Багато хто боїться, що електросушарка «накрутить» рахунок за світло. Насправді її використання часто дешевше, ніж здається, а користь відчутна. Вона:
скорочує час сушіння
зменшує ризик затхлого запаху
допомагає уникнути зайвої вологи у домі
Головне — не перевантажувати її, як і звичайну сушарку.
Прання надто великими партіями
Здається логічним випрати все й одразу, проте перевантажена пральна машина гірше відтискає білизну. У результаті:
речі виходять надто вологими
сушаться довше
сильніше мнуться, а отже, більше прасування
Менші партії — швидше сушіння та кращий вигляд одягу.
Сушіння білизни на дверях і поручнях
Двері, поруччя та сходові балюстради здаються зручними, але це — ризик для вашого дому. Мокра тканина на дереві може призвести до:
деформації
гниття
появи плісняви
Особливо небезпечно робити це регулярно, адже волога накопичується та пошкоджує матеріал.
Сушіння одягу на батареях
Ще одна популярна, але невдала ідея. Чому не варто цього робити:
волога осідає на стінах
зростає ризик плісняви
одяг сохне нерівномірно та може мати неприємний запах
опалення працює менш ефективно
Це шкодить і дому, і гаманцю.
Не використовувати осушувач повітря
Осушувач — справжній герой зимового побуту. Він:
витягує зайву вологу з повітря
пришвидшує сушіння
знижує ризик плісняви
працює енергоефективно
Ідеальна формула — сушарка та осушувач.
Ставка лише на гаряче повітря
Парадоксально, але рух повітря важливіший за температуру. Поєднання осушувача і звичайного вентилятора імітує умови сушіння на вулиці та скорочує час висихання з 20 годин до 2. Прохолодне, сухе повітря з гарною циркуляцією — найефективніше.
Сушіння речей під прямим сонячним світлом
Так, сонце допомагає сушити, але взимку через вікно воно може нашкодити тканинам. Можливі наслідки:
вицвітання кольору
пошкодження делікатних волокон
Краще обрати теплу кімнату без прямого сонячного світла.
Зимове сушіння білизни — це не про компроміси, а про розумні рішення. Трохи більше уваги до повітря, вологи та простору, і ваш одяг буде сухим, свіжим і приємним на дотик, а дім залишиться затишним і здоровим.