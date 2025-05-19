Як правильно та безпечно почистити мультиварку: корисні поради / © Associated Press

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Якщо ви не хочете, щоб ваш улюблений девайс почав неприємно пахнути чи втрачав ефективність, слід знати, як правильно доглядати за всіма його деталями. У своїй статті видання Real Simple розповіло, як легко, швидко та безпечно очистити мультиварку у домашніх умовах.

Важливість регулярного очищення

Регулярне чищення не лише забезпечує гігієнічність приладу, але й подовжує його термін служби. Їжа часто залишає після себе жир, залишки, пригорілі шматочки та запахи, особливо в ущільнювальному кільці. Якщо вчасно не видаляти ці залишки, пристрій може втратити герметичність або почати працювати некоректно.

Ідеальний графік очищення:

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Після кожного використання — промийте внутрішню каструлю, кришку та ущільнювальне кільце.

1 раз на місяць — проведіть глибоке очищення з використанням оцту чи соди, щоб позбутися запахів і вапняного нальоту.

Перед початком прибирання

Завжди вимикайте мультиварку з розетки перед початком прибирання.

Дочекайтеся повного охолодження приладу.

Уникайте потрапляння води на зовнішню основу, де розміщені електричні компоненти.

Як почистити мультиварку звичайним засобом для миття посуду

Це найпростіший та найефективніший метод щоденного догляду.

Що вам знадобиться:

Волога ганчірка чи кухонний рушник

М’яка неабразивна губка

Рідина для миття посуду з ефектом знежирення

Маленька щітка або стара зубна щітка

Що робити:

Розберіть прилад: вийміть внутрішню каструлю, кришку, ущільнювальне кільце, решітку для приготування на пару, збірник конденсату та антиблокувальний екран. Протріть основу: вологою ганчіркою обережно витріть зовнішню частину приладу. Внутрішню частину можна злегка протерти, але уникайте потрапляння води. Очистьте від залишків їжі: використовуйте щітку, щоб видалити засохлі залишки їжі у щілинах, на краях кришки чи на дні внутрішньої каструлі. Помийте деталі: замочіть усі знімні частини у гарячій воді з мийним засобом. Добре промийте губкою та ретельно висушіть.

Як очистити ущільнювальне кільце та позбутися запахів

Силіконове ущільнювальне кільце — головний «винуватець» неприємних запахів у мультиварці. Через структуру силікону воно легко вбирає аромати часнику, карі чи риби.

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Варіант 1: очищення у посудомийній машині

Зніміть кільце з кришки. Покладіть його на верхню полицю посудомийної машини. Запустіть звичайний цикл миття — цього часто достатньо.

Варіант 2: очищення парою з оцтом і цитрусовими

Вставте ущільнювальне кільце назад у кришку. У внутрішню каструлю налийте 2 склянки білого оцту (можна додати цедру лимона чи апельсина для аромату). Закрийте кришку та запустіть режим «Пара» на 2–3 хв. Після завершення — зніміть кільце, промийте водою та дайте висохнути на повітрі.

Як видалити запах або плями з внутрішньої чаші

Іноді навіть нержавіюча сталь може залишатися з плямами чи неприємним запахом.

Спосіб з оцтом

Налийте в каструлю 1 склянку білого оцту. Залиште на 5–10 хв. Вилийте оцет, ретельно промийте водою та висушіть.

Додатково: можна також додати трохи харчової соди на губку для легкого скрабування. Це допоможе видалити будь-які залишки жиру чи вапняного нальоту.

Поради

Мийте мультиварку одразу після використання, щоб уникнути прилипання залишків їжі.

Зберігайте мультиварку відкритою, не закривайте кришку повністю — це запобігає затхлому запаху.

Майте кілька ущільнювальних кілець: одне для основних страв, інше — для десертів або нейтральних продуктів.

Регулярно перевіряйте ущільнювальне кільце на наявність тріщин або деформації. За потреби — замініть.

Догляд за мультиваркою— це не складно, якщо знати кілька простих правил. Регулярне чищення не тільки захищає вас і вашу родину від бактерій та неприємного запаху, але й забезпечує стабільну та безпечну роботу приладу. Пам’ятайте: чим дбайливіше ви ставитеся до своєї кухонної техніки, тим довше вона вам служитиме.