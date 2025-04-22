Як правильно прати купальники та як часто це треба робити

Як правильно та часто треба прати купальники / © Getty Images

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Солона вода, хлор, сонцезахисні засоби та пісок залишають слід не лише у пам’яті про відпустку, а й на волокнах купального одягу. Видання Real Simple розповіло, як часто та правильно прати купальник, що категорично не можна робити, та як забезпечити йому друге життя навіть після спекотного сезону.

Прати після кожного носіння — обов’язково

Навіть якщо ви не купалися у воді, тканина купальника все одно зазнає впливу поту, сонцезахисного крему та тепла тіла. SPF-засоби містять інгредієнти, які здатні зруйнувати делікатні волокна тканини. Особливо це стосується мінеральних або олійних складів — вони часто спричиняють пожовтіння чи поетапне утворення плям.

Перший та найпростіший крок після повернення з пляжу чи басейну — промити купальник у прохолодній проточній воді. Якщо маєте можливість, замочіть його на 20–30 хв у мисці з чистою водою — це допоможе вимити сіль, хлор та залишки крему. Та не залишайте купальник у воді на ніч — довге замочування пошкоджує волокна.

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Щоб подовжити «життя» купального костюма, досвідчені мандрівники радять брати з собою невелику герметичну ємність з водою та одразу занурювати купальник після зняття — навіть дорогою додому.

Ручне прання — найкращий варіант

Ручне прання — найніжніше та найефективніше. Воно допомагає зберегти еластичність тканини та запобігає втраті форми.

Вам знадобиться:

м’який мийний засіб

тепла вода (не гаряча!)

білий оцет (за потреби — для дезодорування)

стара зубна щітка чи щітка з м’якою щетиною

махровий рушник

миска

Що робити:

У мисці з теплою водою розчиніть чайну ложку мийного засобу. У крайньому разі — додайте трохи білого оцту. Виверніть купальник навиворіт. Це допомагає краще очистити внутрішню частину, яка найбільше контактує з тілом, і захищає зовнішню поверхню. Обробіть плями. Якщо є сліди від сонцезахисного крему, акуратно обробіть їх щіткою з м’якою щетиною. Злийте мильну воду та добре промийте купальник у чистій прохолодній воді. Обережно відіжміть. Ніколи не викручуйте. Просто злегка натисніть, щоб позбутися зайвої води. Загорніть купальник у рушник, щоб увібрати вологу, а потім дайте йому висохнути у тіні. Не сушіть під прямим сонячним світлом і не вішайте на металеві поверхні — це може залишити плями чи викривити форму.

Прання у машинці — тільки за правилами

Іноді часу на ручне прання немає, тож можна скористатися пральною машиною. Але тут важливо дотриматися певних умов:

Використовуйте сітчастий мішок для білизни. Це запобігатиме зачіпанню тканини та її розтягуванню. Прати тільки у делікатному режимі. Оберіть холодну воду та мінімальне віджимання. Не періть із рушниками. Ворсинки з рушників можуть прилипати до купальника та псувати його вигляд. Не сушіть у машині. Висока температура руйнує спандекс, а це призводить до втрати еластичності.

Поради

Уникайте гарячих ванн та джакузі. Хочеться розслабитися, але краще вдягнути інший одяг. Гаряча вода з хімікатами — справжній ворог купального одягу.

Не сидіть на шорстких поверхнях. Каміння, бетон, дерев’яні лежаки можуть залишити затяжки. Завжди підкладайте рушник.

Не залишайте купальник сохнути на сонці. Навіть якщо це здається зручним — ультрафіолет руйнує барвники. Сушити треба у тіні, за гарної вентиляції.

Правильне зберігайте. Не кидайте купальник у купу з іншими речами. Краще скласти його тканинний мішечок або ящик з натуральних матеріалів

Купальник — як літня сукня: ніжний, вибагливий, але напрочуд красивий. за ним із Турботливий та уважний догляд за ним, може подовжити його «життя» на кілька сезонів і ви насолоджуватиметеся відпочинком без зайвих витрат. Правильне прання — це не клопіт, а маленький ритуал любові до себе і свого стилю.