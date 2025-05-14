Як правильно упорядкувати холодильник, щоб знайшлося місце для всього необхідного / © www.credits

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Видання Real Simple розповіло про все, що вам потрібно знати, щоб перетворити свій холодильник на ідеально впорядкований простір, де все на своєму місці, їжа довше зберігається, а настрій не псується.

Чим важлива організація холодильника

Правильна організація холодильника — це не просто питання естетики. Вона допомагає:

зменшити харчові відходи;

уникнути неприємних запахів і розливів;

продовжити термін придатності продуктів;

зекономити час і гроші;

легше планувати приймання їжі та списки закупів.

Що вам знадобиться для початку

мікрофіброва серветка чи губка;

вимірювальна стрічка;

прозорі контейнери чи ящики для зберігання;

рідкий засіб для миття посуду;

гаряча вода;

розчин води з харчовою содою чи відбілювачем.

Крок 1: повне розвантаження холодильника

Почніть з того, щоб вийняти абсолютно все з холодильника. Це дозволить:

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побачити, які продукти втратили свіжість;

виявити приховані плями чи джерела запаху;

краще оцінити реальний об’єм вільного простору.

Одразу сортуйте продукти:

утилізуйте зіпсоване чи прострочене;

віддайте те, що не плануєте вживати;

залиште лише свіже та актуальне.

Крок 2: очищення

Ретельно вимийте полиці, ящики та дверцята холодильника. Зніміть знімні частини та промийте їх у мильній гарячій воді. Для дезінфекції можна скористатися розчином харчової соди (1 ст. л на літр води) чи слабким розчином відбілювача (1 ковпачок на 1 л води). Висушіть усі поверхні чистою тканиною.

Крок 3: вимірювання простору

Перш ніж розставляти продукти назад, виміряйте внутрішній простір холодильника: висоту, ширину та глибину. Це допоможе:

оптимально підібрати контейнери та ящики;

визначити найзручніші місця для найвищих чи об’ємних паковань.

Крок 4: створення зон зберігання

Організуйте внутрішній простір за зонами. Це дозволить легко знаходити потрібне та підтримувати порядок:

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Верхня полиця: напої, готові страви, залишки їжі.

Середній рівень: молочні продукти, йогурти, соуси.

Нижній рівень: м’ясо та риба (бажано зберігати у закритих контейнерах).

Шухляди: овочі та фрукти (окремо), бажано у сітках або спеціальних лотках.

Дверцята: приправи, яйця, соки (але не молоко — температура тут найвища).

Порада: розміщуйте корисні продукти (фрукти, здорові закуски) на рівні очей — це мотивує обирати їх частіше.

Крок 5: використовуйте правильні органайзери

Зараз у продажу є безліч корисних аксесуарів, які зроблять ваш холодильник зразковим:

Прозорі контейнери — дозволяють бачити вміст без зайвого пошуку.

Таці — ідеальні для приправ та соусів.

Ящики з ручками — легко витягувати цілу категорію продуктів одразу.

Мітки та наклейки — підпишіть контейнери, щоб уникнути плутанини.

Лайфгак: перелийте молоко чи сік у квадратні пляшки — вони займають менше місця, ніж круглі.

Крок 6: регулярне прибирання та ревізія

Щотижня: перед походом до супермаркету швидко перевірте вміст, викиньте зіпсоване, протріть розливи.

Щомісяця: приберіть ретельніше, протріть всі поверхні, промийте ящики.

Щоквартально: проведіть очищення з повним розбиранням холодильника.

Поради на кожен день

Зберігайте залишки їжі у прозорих контейнерах із датою приготування.

Не переповнюйте холодильник — циркуляція повітря важлива для правильного охолодження.

Температура холодильника має бути від 1 до 4°C, морозильної камери — -18°C.

Організований холодильник — це не лише красиво, але й зручно, економно та безпечно. Виділіть один день на перевтілення вашого холодильника та ви відчуєте, як спроститься повсякденне життя. А головне — з’явиться більше місця для всього необхідного і жодна улюблена приправа не загубиться у задньому кутку.

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