Як правильно відбивати мʼясо на биточки: поради від шефа

Биточки — страва, знайома кожному з дитинства. Це те саме м’ясо, яке відбивали вдома під обідні новини, поки мама чи бабуся жартували, що «головне — не перестаратися». Сьогодні биточки знову у моді, їх подають у ресторанах, додають у бенто-бокси, готують на грилі та навіть в аерофритюрі. Але секрет ідеального результату в основі, як саме ви відбиваєте м’ясо. Фудблогер Олександр Огороднік розповів, як зробити це швидко, чисто та професійно, без хаосу на кухні.

Хитрик від шефа

Замість кухонної плівки чи обгортання рушниками він пропонує звичайний поліетиленовий пакет із застібкою. Просто відрізайте частину, де пакет закривається, та розгорніть його, як книгу. Кладете всередину шматочок м’яса і вперед, одна сторона, а потім друга. У результаті матимете чисту поверхню, жодних бризок, ідеально відбитий шматок і головне, ніхто не буде мити всю кухню після вас.

Секрет цього методу у гігієнічності та контролі сили удару. Пакет не рветься, не прилипає до м’яса та не дає волокнам розповзатися. До того ж м’ясо зберігає сік і текстуру.

Техніка

Багато хто думає, що відбивання — це просто «чим сильніше, тим краще». Але насправді головне — ритм і контроль. Шеф радить:

Товщина м’яса — 1–1,5 см. Тонше — пересушиться, товще — не прожариться.

Рухи мають бути короткими та точними, без фанатизму.

Не бийте кістки чи жир, інакше м’ясо розірветься.

Використовуйте гладкий бік молотка для рівномірного тиску.

М’ясо

Температура і стан м’яса впливають на результат.

Воно має бути кімнатної температури, тоді волокна м’яко розкриваються.

Якщо шматки злегка охолоджені, але не заморожені, вони краще тримають форму.

І, звісно, відпочинок після відбивання — обов’язковий. 10–15 хв перед смаженням, щоб сік рівномірно розподілився.

Сьогодні кулінарія — це не тільки про смак, а й про естетику процесу. Відбивання м’яса стало частиною тренду «легкої кулінарії», коли ви не поспішаєте, відчуваєте продукт і отримуєте задоволення від кожного руху.