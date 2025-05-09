Як правильно віджати бюстгальтер після прання, щоб не зіпсувати його: дивний, але оригінальний лайфгак / © Credits

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У такі моменти жінки розуміють, якщо віджати його як футболку — все пропало, чашки будуть зіпсовані. Якщо залишити сушитися мокрим — сохнутиме півдня. Що робити у такій ситуації розповіли на сторінці JeffAndLaurenShow, там показали, на перший погляд, кумедний, але насправді геніальний лайфгак:

Щоб віджати бюстгальтер після ручного прання, просто помістіть його у сушарку для зелені (так, ту саму, яку ви використовуєте для салату!) і кілька разів прокрутіть. Цей трюк працює і він справді може врятувати ваші найніжніші речі від деформації та зносу.

Чому не можна викручувати бюстгальтери вручну

Деформація чашок. Навіть легке перекручування може порушити симетрію чи змінити форму чашки.

Пошкодження кісточок і швів. Особливо у моделях з каркасами, які легко гнуться та ламаються.

Розтягнення тканини. Волога тканина особливо вразлива до механічного впливу.

Сушарка для зелені — як це працює

Так, це звучить дивно. Але подумайте: суть дії сушарки — обертальний рух, який видаляє надлишкову вологу без здавлювання. І саме це потрібно ніжному бюстгальтеру.

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Після прання вручну акуратно злийте зайву воду руками, не скручуйте бра. Розмістіть бюстгальтер у середину сушарки для зелені, чашками догори. Закрийте кришку та повільно обертайте. Достатньо 5–10 обертів. Вийміть бра — зайва вода залишиться у контейнері, а форма буде ціла.

Цей метод ідеально підходить для мереживних, шовкових або формованих бюстгальтерів, які не можна віджимати вручну чи прати в машинці.

Виявляється, сушарка для салату — це не тільки про руколу. Це несподіваний, але абсолютно безпечний спосіб віджимання бюстгальтера, який варто спробувати. А якщо ви любите ніжну білизну, мережива чи бюстгальтери з чашками, ця порада — справжня знахідка.