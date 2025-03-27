Як правильно вирощувати буряк: розповідає садівниця

Буряк / © Credits

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Буряк багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, має солодкуватий смак і може використовуватися у різних стравах: від традиційного українського борщу до свіжих салатів і смузі. Крім того, їстівними є не лише коренеплоди, а й листя буряка, яке за вмістом корисних речовин не поступається шпинату.

Якщо ви хочете виростити соковитий, солодкий буряк на своєму городі чи балконі, важливо дотримуватися кількох ключових правил, про які розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Коли садити буряк

Буряк — це рослина, яка любить прохолодну погоду, тому найкращими періодами для його садіння є рання весна чи кінець літа. Навесні насіння висівають у відкритий ґрунт, щойно температура стабілізується на рівні +7…+10°C, а на осінній врожай — у другій половині літа (липень-серпень). Це дозволяє коренеплодам розвинутися до настання холодів.

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Місця та підготовка ґрунту

Буряк найкраще росте у пухкому, добре дренованому ґрунті з нейтральним або слабкокислим pH (6,0–7,0). Перед садінням ділянку потрібно ретельно перекопати, видалити бур’яни та внести перегній чи компост. Однак не варто захоплюватися азотними добривами, оскільки вони стимулюють ріст листя на шкоду коренеплодам.

Важливо вибрати сонячне місце — буряк любить багато світла, хоча може рости й у легкій напівтіні.

Як правильно сіяти насіння

Перед садінням насіння буряка рекомендується замочити у теплій воді на 12–24 години, щоб воно швидше проросло. Посів проводять у борозенки глибиною приблизно 1,5 см. Насіння висівають на відстані 1–2 см одне від одного, а після появи сходів проріджують і залишають між рослинами 3–4 см. Для великих коренеплодів можна залишати 7–10 см.

Полив і догляд

Буряк потребує регулярного, але помірного поливу. Недостатня кількість вологи призводить до жорсткості коренеплодів, а надмірний полив може спричинити гниття. Найкраще підтримувати рівномірну вологість ґрунту, особливо під час проростання насіння та формування коренеплоду.

Щоб утримати вологу, рекомендується мульчувати грядки соломою чи торфом. Це не тільки допомагає підтримувати оптимальний рівень вологи, а й перешкоджає росту бур’янів.

Підживлення

Хоча буряк не надто вибагливий до підживлення, для отримання солодких та рівних коренеплодів бажано двічі за сезон вносити фосфорно-калійні добрива. Органічні підживлення, такі як настій золи чи трав’яні настої, також підходять. А ось свіжий гній вносити не варто — це може призвести до утворення волокнистої м’якоті.

Коли збирати урожай

Залежно від сорту, буряк дозріває через 50–70 днів після садіння. Оптимальний розмір коренеплодів для збору — від 4 до 8 см у діаметрі. Перерослі плоди стають жорсткими та втрачають смакові якості.

Листя буряка також можна зрізати для використання у салатах і супах. Однак не варто обривати всі листки з однієї рослини, щоб вона не ослабла.

Поради

Щоб уникнути появи хвороб, не садіть буряк кілька років поспіль на одному місці.

Він добре росте після картоплі, цибулі, огірків, моркви, кабачків, капусти.

Не рекомендується садити після шпинату та мангольду, оскільки вони мають спільних шкідників.

Для довшого зберігання буряк викопують у суху погоду, обрізають бадилля, залишають 1–2 см і зберігають у прохолодному темному місці.

Буряк — це не тільки смачний та корисний овоч, а й чудовий варіант для вирощування як у відкритому ґрунті, так і в контейнерах. Дотримуйтеся простих правил догляду і ви отримаєте багатий урожай соковитих коренеплодів, які будуть тішити вас всю зиму. І головне — вирощений власноруч буряк завжди смачніший за магазинний.