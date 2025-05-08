Як правильно вирощувати салат латук: поради досвідченого садівника

Як правильно вирощувати салат латук: поради від досвідченого садівника / © Associated Press

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Відомий садівник Jamie Walton поділився своїм досвідом вирощування салату, його методика підійде як досвідченим городникам, так і тим, хто тільки починає свій шлях у вирощуванні власних продуктів.

Чому варто вирощувати латук

Швидкий ріст — перші листки можна збирати вже за 3–4 тижні після посіву.

Можна вирощувати цілий рік — весною та влітку просто у ґрунті, взимку — у теплиці чи навіть на підвіконні.

Не потребує багато місця — ідеально для мінігородів, грядок і навіть ящиків на балконі.

Як виростити латук

1. Вибір сорту. Для безперервного врожаю варто мати кілька різних сортів. Jamie рекомендує висівати нову партію кожні 2–3 тижні. Це забезпечить вас свіжою зеленню протягом усього сезону.

2. Правильний посів

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Насіння салату дуже дрібне. Тому:

Не заглиблюйте його — достатньо легко присипати шаром землі товщиною 0,5 см.

Ретельно полийте, але обережно, щоб не змити насіння.

Оптимальна температура пророщування — близько 15°C.

Якщо температура занадто висока (понад 22–24°C), латук може не прорости.

3. Пересаджування. Коли сіянці проростуть і зміцніють, пересадіть їх в окремі горщики чи у ґрунт. Jamie радить робити це дуже обережно, не травмуючи кореневу систему.

4. Регулярний полив. Салат любить вологу, але не застійну воду. Поливайте регулярно, особливо у спеку, щоб запобігти згіркненню листя.

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Як збирати врожай

Jamie не вириває весь кущ, а просто щотижня зриває 3–5 нижніх листків і залишає серцевину недоторканою. Це дозволяє одному кущу «жити» до 10 тижнів і дає набагато більше врожаю!

Порада: збирайте листя зранку або ввечері — в цей час вони найсоковитіші.

Як зібрати насіння

Залиште кілька найміцніших кущів дозрівати до цвітіння. Коли вони «пустять стрілку» та дадуть пухнасті голівки, зберіть насіння. Його легко висушити та зберігати до наступного сезону.

Що робити зимою

Салат чудово росте у холодному кліматі, якщо ви маєте:

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Теплицю

Поліетиленовий тунель

Або навіть глибоке підвіконня зі світлом

Взимку Jamie сіє латук під укриттям і регулярно збирає листя для салатів, не купуючи його у магазині.

Вирощування салату латук — це простий та приємний спосіб додати вітамінів до свого раціону та відчути задоволення від власноруч вирощеної їжі. Навіть кілька кущиків на балконі можуть забезпечити вас свіжою зеленню протягом сезону. А потім, просто почніть все спочатку та цей цикл може принести вам справжню радість.