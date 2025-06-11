Як правильно вирощувати та розмножувати лаванду: поради досвідченої садівниці

Як правильно вирощувати та розмножувати лаванду / © Associated Press

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Найприємніше те, що виростити та розмножити лаванду можна самостійно, навіть не витрачаючи грошей на купівлю нових саджанців. Садівниця з багаторічним досвідом Anya Lautenbach поділилася своїми секретами з вирощування лаванди.

Коли найкраще розмножувати лаванду

Весна і літо — це найкращі періоди для живцювання лаванди. Саме у цей час рослина активно росте та швидко пускає корінці.

У теплу пору року живці укорінюються приблизно за 3–4 тижні, після чого їх можна пересаджувати в індивідуальні горщики для подальшого дорощування.

Переваги самостійного вирощування лаванди

Економія коштів — не потрібно купувати дорогу розсаду.

Легкість розмноження — під силу навіть новачкам.

Швидкий результат — перші міцні саджанці можна отримати вже за 4–6 тижнів.

Естетика саду — рівномірно висаджена лаванда створює гарні бордюри, живоплоти чи окремі акценти на ділянці.

Як правильно розмножити лаванду живцями

Підготовка матеріалу

Оберіть здорову, міцну рослину без ознак хвороб.

Зріжте молоді пагони завдовжки 8–10 см. Найкраще підходять напівздерев’янілі пагони, які ще не зацвіли.

Обрізання та підготовка живця

Видаліть нижнє листя приблизно на третину довжини пагона.

Якщо листя велике — трохи вкоротіть верхні листочки, щоб зменшити випаровування вологи.

Для пришвидшення укорінення можна вмочити зріз у стимулятор росту.

Підготовка ґрунту

Використовуйте легкий, добре дренований субстрат: суміш торфу, піску та перліту у пропорції 1:1:1.

Заповніть горщики чи лотки субстратом і добре зволожте.

Укорінення

Встроміть живці у ґрунт на глибину 2–3 см.

Злегка ущільніть землю навколо живця.

Поставте у світле, але захищене від прямих сонячних променів місце.

Забезпечте постійну помірну вологість ґрунту, але не переливайте.

Догляд за укоріненими живцями

Через 3–4 тижні живці почнуть пускати корінці.

Через 6–8 тижнів молоді рослини можна пересаджувати в окремі горщики.

Поступово привчайте рослини до відкритого повітря перед садінням у ґрунт.

Як правильно висадити лаванду у саду

Відстань між кущами — залишайте 40–50 см між рослинами, щоб кожна мала простір для росту та вентиляції.

Місце — обирайте сонячні, відкриті ділянки. Лаванда любить багато світла та не переносить затінку.

Ґрунт — легкий, піщаний, добре дренований, з нейтральною чи слабколужною реакцією (pH 6,5–7,5).

Полив — поливайте помірно. Лаванда стійка до посухи, але не переносить застою води.

Догляд за дорослими кущами лаванди

Обрізання — проводьте щорічне формування кущів після цвітіння. Видаляйте відцвілі суцвіття та підрізайте пагони для компактної форми.

Підживлення — раз на сезон можна внести невелику кількість комплексного добрива.

Зимівля — у північних регіонах на зиму бажано легке мульчування чи укриття лапником.

Як зібрати урожай лаванди

Збирати квіти найкраще на початку цвітіння — коли більшість бутонів відкрилися, проте квіти ще повністю не розпустилися. Зрізані суцвіття можна сушити, використовувати для ароматичних саше, у кулінарії чи для домашньої косметики.

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Лаванда — ідеальна рослина для кожного саду. Вона не потребує надто складного догляду, легко розмножується та дарує приємний аромат, красу й користь. Варто лише одного разу спробувати і лаванда стане вашою улюбленицею на багато років.