Як правильно витирати пил

Пил — це не просто сіра плівка на полицях. Він складається з частинок шкіри, волосся, волокон одягу, пилку, ґрунту та інших мікрочастинок. У великій кількості пил може погіршувати якість повітря у домі, провокувати алергію та подразнення дихальних шляхів.

Повністю позбутися пилу неможливо, але хороша новина полягає у тому, що можна навчитися правильно з ним працювати. Видання Martha Stewart зібрало поради, які допоможуть перетворити рутинне витирання пилу на ефективний та майже безболісний процес.

Дотримуйтеся графіка

Як часто витирати пил — залежить від способу життя. Кількість мешканців, наявність домашніх тварин, відкриті вікна та чутливість до алергенів мають значення.

Універсальне правило: раз на тиждень — оптимальна частота для більшості домівок. За потреби графік можна коригувати, частіше чи рідше.

Рухайтесь зверху вниз і не навпаки

Це золоте правило прибирання, яке часто ігнорують. Якщо почати знизу, пил із верхніх поверхонь усе одно осиплеться та роботу доведеться переробляти. План дій простий: почніть зі стельових вентиляторів і верхніх полиць, далі — меблі та лише потім — підлога.

«Пилові пастки»

Деякі зони буквально притягують пил. Ось де варто бути особливо уважними:

Електроніка . Телевізори, ноутбуки та колонки накопичують пил через статичну електрику. Вимикайте пристрій. Використовуйте мікрофібру чи балончик зі стисненим повітрям.

Книги . Книжкові полиці — справжні магніти для пилу. Протирайте книги від корінця до краю обкладинки сухою мікрофіброю.

Під меблями . Під ліжком і диваном пил накопичується непомітно. Використовуйте пилотяг із вузькою насадкою та робіть це регулярно.

Побутова техніка. Плити, витяжки, вентиляційні решітки активно збирають пил через циркуляцію повітря. Протирайте їх злегка вологою мікрофіброю.

Віконний текстиль. Штори, жалюзі та ролети вловлюють пил із повітря. Використовуйте пилотяг із насадкою чи вологу серветку зверху вниз

Правильні інструменти

Пил не потрібно «ганяти» по кімнаті, його потрібно захоплювати.

Мікрофібра. Абсолютний фаворит експертів. Злегка волога мікрофібра притягує пил і легко промивається.

Пухнасті щітки з ручкою. Зручні для високих поверхонь. Обирайте багаторазові варіанти.

Художні пензлі. Ідеальні для важкодоступних місць, наприклад, решіток, рам і дрібних деталей.

Пилотяг із HEPA-фільтром. Особливо ефективний для алергіків. Чудово працює на полицях, сходах і жалюзі.

Скотч або ролик для одягу. Рятують абажури, м’які меблі та текстиль.

Стиснене повітря. Найкраще для клавіатур і дрібної електроніки, але пил після цього все одно потрібно прибрати.

Чого краще не робити

Паперові рушники — вони лише розганяють пил у повітрі.

Сухі ганчірки, які не утримують частинки.

Засоби, які створюють ілюзію чистоти, але не прибирають пил.

Не ігноруйте важкодоступні місця

Високі полиці, стельові вентилятори, верхні кути — якщо їх не чистити, пил повертатиметься швидше. Рішення просте:

подовжені ручки

телескопічні насадки

мінімум зусиль і максимум ефекту

Витирання пилу не повинно бути виснажливим. Коли ви знаєте, як, чим і в якій послідовності це робити, прибирання стає швидким і навіть приємним ритуалом. Трохи регулярності, правильні інструменти та ваш дім матиме такий вигляд, ніби у ньому щойно побувала команда професіоналів.