Як правильно їсти блакитний сир — поради для тих, хто хоче зрозуміти один із найсуперечливіших делікатесів світу
Блакитний сир — як яскрава особистість у модному натовпі: його або обожнюють, або обходять стороною. Хтось асоціює його з різким запахом, а хтось — із вином, свічками та витонченими сирними дошками.
Насправді ж блакитний сир — один із найскладніших, найцікавіших і водночас найнедооцінених продуктів гастрономічного світу. Видання Martha Stewart розповіло, як його обрати, з чим поєднувати та чому варто дати йому другий шанс.
Сміливий, пікантний, іноді навіть провокаційний — блакитний сир давно має репутацію «складного». Його характерний візерунок і насичений смак можуть лякати з першого погляду, але за цією зовнішньою різкістю ховається кремовість, солодкуваті ноти та багатошарова глибина смаку.
Що робить сир блакитним
Характерні синьо-зелені прожилки — не випадковість, а результат точної роботи сировара. Їх утворює пліснява Penicillium roqueforti, яку спеціально додають у молоко. Але є ще один ключовий елемент — кисень.
Сировар проколює головку сиру довгими металевими голками, це створює канали для повітря. Саме завдяки цьому пліснява «розквітає» всередині, формує той самий візерунок і насичений, впізнаваний смак. Це баланс науки, ремесла та контрольованого хаосу і саме він робить блакитний сир таким особливим.
Блакитний сир для новачків
Якщо ваш досвід обмежувався різкою крихтою з салату — час усе змінити. Існують так звані «блакитні сири для початківців»: ніжні, кремові, з мінімальною кількістю прожилок.
Сир сорту Камбоцола— гібрид камамберу та горгонзоли з маслянистою текстурою та ледь відчутною пікантністю.
Сир Mughetto — м’який, делікатний, ідеальний у парі з фруктами, медом або крекерами.
Ці сири — як ввічливі гіди у світ блакитного, вони не лякають, а заохочують досліджувати далі.
Як правильно купувати блакитний сир
Купуйте невеликі шматки — для дегустації та експериментів. Хороший сир може мати землисті, вершкові, мінеральні чи навіть злегка солодкі аромати. Насиченість — це плюс, а от різка, їдка нота є сигналом, що сир не у найкращому стані. Звертайте увагу на кірку:
натуральна має виглядати «живою», але не слизькою чи потрісканою;
загорнуті у фольгу сири — щільні, без підтікання;
мита кірка (рідкість для блакитних) — злегка липка, але не мокра.
Текстура
Блакитні сири кардинально різняться за консистенцією, тож саме вона підказує, як їх їсти.
М’які та тягучі (наприклад, Gorgonzola) — ідеальні для замащення на теплий багет.
Крихкі та зернисті (Roquefort, Stilton) — чудові у салатах, соусах, запечених стравах.
Витримані — ті, які краще їсти соло. Наприклад, Rogue River Blue, витриманий у виноградному листі, чи печерний Barnstorm Blue з нотами солоду та умамі.
Перед дегустацією дайте сиру нагрітися до кімнатної температури — так розкривається його аромат, солодкість і посмак.
Ідеальні поєднання
Блакитний сир любить контрасти. Його найкращі друзі — солодкі та фруктові акценти:
мед, варення, сухофрукти
шоколад
карамелізовані чи цукровані горіхи
Навіть скептики змінюють думку, коли пробують сир із шоколадним печивом або блакитний сир із фісташковим кремом.
Що пити
Замість терпких червоних вин обирайте:
портвейн
сотерн
солодкі та ігристі вина
Їхня насиченість і солодкість пом’якшують пікантність сиру та створюють ідеальний баланс.
Спробуйте, наприклад, посипати блакитний сир на запечену брюссельську капусту з краплею гострого меду і ви зрозумієте, наскільки цей продукт може бути витонченим і сучасним.
Блакитний сир — це не виклик, а запрошення. До сміливості, до нових смаків і до гастрономічної зрілості. Він не зобов’язує любити себе з першого шматочка, але завжди винагороджує тих, хто підходить до нього з відкритістю.
Можливо, ваш ідеальний блакитний сир ще чекає на вас на сирній дошці, поруч із келихом солодкого вина та моментом, коли «я не люблю блакитний» перетворюється на «як я міг раніше без нього жити».