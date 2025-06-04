Як правильно заморожувати полуницю: корисні поради / © Associated Press

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Полуниця — не лише смачна, а й надзвичайно корисна ягода. Вона багата на вітамін C, антиоксиданти, фолієву кислоту та клітковину. Але ці ягоди дуже ніжні та швидко псуються. Навіть у холодильнику вони зберігаються не більше 5–7 днів. Заморожування допоможе зберегти їхні корисні властивості та смак на довгі місяці — до 6–8 місяців без втрати якості, якщо все зробити правильно, про це розповіло видання Real Simple.

Коли заморожувати полуницю

Ідеальний момент для заморожування — коли полуниця:

свіжа, щойно зібрана чи куплена на ринку;

м’ясиста та ароматна;

без видимих ушкоджень або плісняви.

Порада: якщо ягода вже переспіла, з неї краще зробити варення чи джем, а не заморожувати.

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Як правильно заморозити полуницю вдома

Переберіть полуницю

Відібрані ягоди мають бути:

Цілісними, без м’яких або запліснявілих ділянок.

Приємними на запах і без гнилі.

Недоброякісні ягоди можуть зіпсувати весь пакет під час зберігання.

Ретельно промийте

Промийте полуницю під холодною проточною водою у друшляку. Уникайте замочування — це може зіпсувати текстуру ягід.

Після миття:

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Залиште ягоди стікати;

Акуратно просушіть паперовими рушниками чи чистою кухонною серветкою.

Чим менше вологи — тим менше льодових кристалів і краща якість після розморожування.

Видаліть плодоніжки та підготуйте

Очистьте кожну ягоду від хвостиків. Потім:

Залиште цілою — для декору, випічки або варення.

Наріжте половинками чи скибочками — для смузі, пирогів, каш, запіканок.

Зробіть пюре — для соусів, сорбетів чи морозива.

Якщо не знаєте, як будете використовувати — оберіть нарізані скибочки. Це найуніверсальніший варіант.

Шокове заморожування (попереднє заморожування)

Викладіть ягоди в один шар на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком. Поставте у морозилку на 2–4 години, поки вони повністю не затвердіють. Це запобігає злипанням.

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Перекладіть у контейнери для довготривалого зберігання

Заморожені ягоди пересипте в:

Контейнери з герметичною кришкою;

Пакети для заморожування (видавіть зайве повітря);

Вакуумні пакети (найкраще для тривалого зберігання).

Обов’язково підпишіть дату заморожування.

Скільки зберігається полуниця у морозильнику

Полуниця може зберігатися:

До 6 місяців — з максимальним збереженням смаку;

До 8–10 місяців — якщо використано вакуумне пакування.

Згодом вона не зіпсується, але може стати менш смачною, мати змінену текстуру.

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Як правильно розморожувати полуницю

Повільне розморожування

Перекладіть ягоду у холодильник на кілька годин або на ніч.

Найкраще для випічки чи соусів.

Швидкий метод

Помістіть полуницю у друшляк та обдайте холодною водою.

Підійде, якщо треба терміново розм’якшити для смузі чи варення.

Після розморожування ягода стає м’якшою, тому її краще використовувати у кулінарії, а не як декор чи свіжу нарізку.

Що приготувати з замороженої полуниці

Полуничний чизкейк

Пиріжки з полуничною начинкою

Морозиво чи сорбет

Домашній йогурт або смузі

Полуничне варення без варіння

Клафуті або запіканка з полуницею

Завдяки правильному заморожуванню ви зможете насолоджуватися улюбленими літніми десертами навіть посеред зими. Полуничні смузі, пироги, соуси та морозиво — усе це стане доступним, коли у морозильнику буде ваш особистий запас ягідного скарбу.