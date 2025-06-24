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ТСН у соціальних мережах

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Як правильно зберігати абрикоси: дієві поради

Сезон абрикосів — короткий, але яскравий, ці соковиті фрукти з ніжною шкіркою та солодко-кислим смаком є справжнім символом літа.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як правильно зберігати абрикоси

Як правильно зберігати абрикоси / © Associated Press

І якщо ви хочете насолоджуватися абрикосами не лише у червні-липні, а й у будь-яку іншу пору року, важливо знати, як правильно їх зберігати. Видання Real Simple зібрало найдієвіші поради — як зберігати свіжі, сушені та навіть заморожені абрикоси, щоб вони залишались смачними, корисними та не втрачали свій аромат.

Як вибрати стиглі абрикоси

Перед тим як зберігати абрикоси, важливо правильно їх обрати:

  • Стиглі плоди мають насичений помаранчевий колір, іноді з рум’янцем і злегка пружні на дотик.

  • Якщо плануєте зберігати їх декілька днів, обирайте твердіші, світло-жовті абрикоси — вони ще дозріють.

  • Уникайте плодів з темними плямами чи м’якими ділянками — вони швидко зіпсуються.

Як зберігати свіжі абрикоси

Свіжі абрикоси — справжній делікатес, але дуже делікатний. Вони легко пошкоджуються та швидко псуються. Ось як зберегти їх якнайдовше:

Якщо абрикоси вже стиглі

  • Зберігайте їх у холодильнику, бажано у герметичному контейнері чи паперовому пакеті.

  • Найкраще класти їх в один шар, щоб уникнути зминання.

  • Термін зберігання: до 5–7 днів.

Якщо абрикоси ще тверденькі

  • Залиште їх на кухонному столі за кімнатної температури, щоб дозріли.

  • Щоб прискорити дозрівання, покладіть абрикоси у паперовий пакет разом з яблуком або бананом — вони виділяють етилен, який прискорює процес.

  • Після дозрівання — покладіть у холодильник.

Як зберігати сушені абрикоси

Сушені абрикоси — ідеальний варіант для зберігання фруктів.

  • Найкраще їх тримати у щільно закритій скляній банці чи герметичному контейнері.

  • Місце має бути прохолодне, сухе і темне — наприклад, шафа чи холодильник.

  • У холодильнику сушені абрикоси можуть зберігатися до 6 місяців, а в морозилці — ще довше.

  • Якщо плоди занадто пересохли — замочіть їх у гарячій воді на 10–15 хв перед використанням.

Як зберігати заморожені абрикоси

Заморожені абрикоси — це прекрасний спосіб зберегти літній смак на зиму. Їх можна використовувати у смузі, вареннях, компотах, пирогах і навіть м’ясних стравах.

Інструкція:

  1. Добре промийте плоди.

  2. Видаліть кісточки, поріжте на скибочки.

  3. Розкладіть шматочки на деко в один шар і заморозьте.

  4. Після повного замороження перекладіть у герметичні контейнери чи зіп-пакети.

  5. Зберігайте у морозильнику до 10–12 місяців.

Порада: якщо боїтеся втратити яскравий колір фруктів, перед заморожуванням збризніть скибочки лимонним соком.

Абрикоси — це не лише символ літа, а й універсальний продукт, який можна зберігати у різних формах. Головне — знати прості правила: обережно поводьтесь зі свіжими плодами, зберігайте сушені у сухому та прохолодному місці, а надлишки обов’язково заморожуйте. Завдяки цим порадам, ваші страви будуть ароматними та насиченими смаком літа навіть у холодні місяці.

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