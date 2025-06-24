- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 21
- Час на прочитання
- 2 хв
Як правильно зберігати абрикоси: дієві поради
Сезон абрикосів — короткий, але яскравий, ці соковиті фрукти з ніжною шкіркою та солодко-кислим смаком є справжнім символом літа.
І якщо ви хочете насолоджуватися абрикосами не лише у червні-липні, а й у будь-яку іншу пору року, важливо знати, як правильно їх зберігати. Видання Real Simple зібрало найдієвіші поради — як зберігати свіжі, сушені та навіть заморожені абрикоси, щоб вони залишались смачними, корисними та не втрачали свій аромат.
Як вибрати стиглі абрикоси
Перед тим як зберігати абрикоси, важливо правильно їх обрати:
Стиглі плоди мають насичений помаранчевий колір, іноді з рум’янцем і злегка пружні на дотик.
Якщо плануєте зберігати їх декілька днів, обирайте твердіші, світло-жовті абрикоси — вони ще дозріють.
Уникайте плодів з темними плямами чи м’якими ділянками — вони швидко зіпсуються.
Як зберігати свіжі абрикоси
Свіжі абрикоси — справжній делікатес, але дуже делікатний. Вони легко пошкоджуються та швидко псуються. Ось як зберегти їх якнайдовше:
Якщо абрикоси вже стиглі
Зберігайте їх у холодильнику, бажано у герметичному контейнері чи паперовому пакеті.
Найкраще класти їх в один шар, щоб уникнути зминання.
Термін зберігання: до 5–7 днів.
Якщо абрикоси ще тверденькі
Залиште їх на кухонному столі за кімнатної температури, щоб дозріли.
Щоб прискорити дозрівання, покладіть абрикоси у паперовий пакет разом з яблуком або бананом — вони виділяють етилен, який прискорює процес.
Після дозрівання — покладіть у холодильник.
Як зберігати сушені абрикоси
Сушені абрикоси — ідеальний варіант для зберігання фруктів.
Найкраще їх тримати у щільно закритій скляній банці чи герметичному контейнері.
Місце має бути прохолодне, сухе і темне — наприклад, шафа чи холодильник.
У холодильнику сушені абрикоси можуть зберігатися до 6 місяців, а в морозилці — ще довше.
Якщо плоди занадто пересохли — замочіть їх у гарячій воді на 10–15 хв перед використанням.
Як зберігати заморожені абрикоси
Заморожені абрикоси — це прекрасний спосіб зберегти літній смак на зиму. Їх можна використовувати у смузі, вареннях, компотах, пирогах і навіть м’ясних стравах.
Інструкція:
Добре промийте плоди.
Видаліть кісточки, поріжте на скибочки.
Розкладіть шматочки на деко в один шар і заморозьте.
Після повного замороження перекладіть у герметичні контейнери чи зіп-пакети.
Зберігайте у морозильнику до 10–12 місяців.
Порада: якщо боїтеся втратити яскравий колір фруктів, перед заморожуванням збризніть скибочки лимонним соком.
Абрикоси — це не лише символ літа, а й універсальний продукт, який можна зберігати у різних формах. Головне — знати прості правила: обережно поводьтесь зі свіжими плодами, зберігайте сушені у сухому та прохолодному місці, а надлишки обов’язково заморожуйте. Завдяки цим порадам, ваші страви будуть ароматними та насиченими смаком літа навіть у холодні місяці.