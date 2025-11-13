Як правильно зберігати часник і цибулю, щоб вони не проростали та не псувалися / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, як зберігати часник і цибулю так, щоб вони залишалися свіжими, ароматними та не проростали місяцями та поділилося своїми найкориснішими порадами.

Чому часник і цибуля проростають

Це абсолютно природний процес, просто рослини намагаються почати нове життя. Коли цибулини потрапляють у тепле чи вологе середовище, особливо під дією світла, вони «прокидаються» та починають випускати зелені пагони. Це не небезпечно, але смак стає гіркуватим і різким.

Пророслі часник і цибуля цілком безпечні для споживання, але їхній аромат стає менш приємним, тож краще зрізати зелені частини чи використати їх у бульйонах.

Де та як зберігати

Ідеальні умови — темне, сухе та прохолодне місце з гарною вентиляцією. Якщо маєте підвал або комору, використайте металеві полиці, плетені кошики чи тканинні мішечки. Головне — ніяких герметичних контейнерів. Волога, яка накопичується всередині, лише прискорить псування.

Зберігайте часник і цибулю на стелажах у підвалі, але залишайте між головками трохи простору. Це дозволяє повітрю циркулювати та запобігає утворенню плісняви. Також не варто знімати суху шкірку — вона природно захищає цибулину від вологи та бактерій.

Місця, яких треба уникати

біля плити чи духовки;

на сонячному підвіконні;

у пластикових пакетах або контейнерах без доступу повітря.

А ще тримайте часник і цибулю якомога далі від картоплі, яблук, бананів і динь, адже вони виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання та псування продуктів.

Зберігання у холодильнику

Не найкраща ідея. Холод і підвищена вологість у холодильнику провокують розм’якшення та гниття цілих головок.

А от очищений часник або нарізану цибулю можна зберігати у герметичній ємності у холодильнику до тижня. Якщо маєте надлишок, висушіть їх у духовці за низької температури чи у дегідраторі та зробіть власну приправу.

Як підготувати свіжу цибулю та часник до зберігання

Якщо ви купили на базарі чи виростили самостійно, тоді спершу дайте їм просушитися. Це процес, коли свіжі цибулини лежать кілька тижнів у сухому, добре вентильованому місці, поки шкірка не стане «паперовою», а стебла — твердими.

Не мийте їх перед сушінням, просто обережно струсіть землю. Коли все висохне, можете підрізати стебла, але не видаляйте їх повністю, це подовжить термін зберігання.

Як зрозуміти, що часник або цибуля зіпсувалися

стали м’якими чи слизькими;

мають темні плями чи неприємний запах;

утворилася пліснява.

Навіть за правильних умов варто раз на тиждень перевіряти запаси, це допоможе вчасно помітити «підозрілу» головку та врятувати решту.

Зберігайте часник і цибулю у темному, сухому та добре вентильованому місці. Не кладіть поруч із картоплею та фруктами. Не очищайте та не мийте перед зберіганням і перевіряйте щотижня запаси. І тоді ваші кулінарні помічники залишаться свіжими, ароматними та готовими надати смаку кожній страві, від пасти до борщу, цілими місяцями.