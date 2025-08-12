Як правильно зберігати гриби: корисні поради

Як правильно зберігати гриби / © Credits

Однак є одна проблема, гриби швидко псуються. Через високий вміст вологи вони можуть за кілька днів стати слизькими та неприємними на вигляд. Видання Real Simple розповіло, як уникнути цього та насолоджуватися свіжими грибами якомога довше.

Як зберігати свіжі цілі гриби

Якщо ви купили гриби у фабричній упаковці, залишайте їх у ній. Виробники зазвичай роблять упаковку з отворами для вентиляції, що допомагає підтримувати сухість.

Якщо гриби були без упаковки, покладіть їх у коричневий паперовий пакет, вистелений паперовими рушниками. Пакет не треба щільно закривати, адже доступ повітря допоможе зберегти їх сухими.

Не мийте гриби заздалегідь. Зайва волога — головний ворог свіжості. Мийте їх лише перед самим приготуванням.

У такому вигляді гриби можуть зберігатися у холодильнику до 7 днів.

Як зберігати нарізані гриби

Нарізані гриби псуються швидше, тому з ними треба бути ще уважнішими:

Зберігайте їх так само як і цілі: у паперовому пакеті з паперовими рушниками чи в оригінальній упаковці, якщо вони куплені вже нарізаними.

У холодильнику вони збережуть свіжість приблизно 4–5 днів.

Чи можна заморожувати гриби

Так, але будьте готові, що після розморожування вони стануть м’якими.

Для заморожування гриби потрібно очистити, можна швидко промити та добре просушити, покласти у герметичний контейнер або пакет для заморожування.

У морозильнику вони можуть зберігатися до 2 місяців.

Такі гриби ідеально підходять для супів, соусів, запіканок, але не для страв, де потрібна хрустка текстура.

Поради

Якщо ви купуєте гриби на ринку, обирайте щільні, сухі на дотик та без темних плям.

Не зберігайте їх у поліетиленових пакетах, адже вони швидко «запарюються» та псуються.

Для подовження свіжості можна додати у пакет сухий паперовий рушник, щоб він вбирав зайву вологу.

Свіжі гриби найкраще зберігають антиоксиданти та поживні речовини у перші 3–4 дні після збору. Тож чим швидше ви їх використаєте, тим кориснішими вони будуть для вашого здоров’я.