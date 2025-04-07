Як правильно зберігати яйця у холодильнику / © Associated Press

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Видання Real Simple спробували відповісти на всі питання, щодо правильно збереження яєць, а також зібрали ключові поради, які допоможуть подовжити їхню свіжість і вберегти родину від харчових отруєнь.

Чому яйця потрібно зберігати у холодильнику

Відповідь на це запитання залежить від того, в якій країні ви живете. У США, Канаді та більшості країн Східної Європи яйця обов’язково миють і дезінфікують перед продажем. Цей процес знімає з поверхні шкаралупи природну захисну оболонку — кутикулу. Без неї яйце стає вразливим до проникнення бактерій, зокрема сальмонели. Саме тому такі яйця потрібно обов’язково зберігати в холодильнику.

У країнах Європейського Союзу ситуація інша: яйця не миють перед реалізацією, а це дозволяє зберігати їх за кімнатної температури до 3 тижнів. За інших обставин, без холодильника яйця псуються значно швидше — зберігати їх за кімнатної температури безпечно не більше 2 годин.

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Зберігайте яйця у фабричній упаковці

Попри поширену моду перекладати яйця у стильні пластикові органайзери, краще залишити їх в оригінальній картонній упаковці. Чому це важливо:

Дата придатності завжди під рукою.

Картон поглинає зайву вологу та мінімізує перепади температур.

Яйця не набувають сторонніх запахів, якщо зберігаються у герметичному середовищі.

Картонна коробка краще амортизує удари та запобігає тріщинам.

Де у холодильнику краще зберігати яйця

Найкраще місце — нижня полиця, ближче до задньої стінки. Чому не на дверцятах, бо саме вони найчастіше піддаються перепадам температури під час відкривання. А постійні температурні коливання скорочують термін придатності продуктів.

Як довго можна зберігати яйця

Свіжі яйця у холодильнику зберігаються до 6 тижнів після пакування.

Навіть після вказаної дати придатності вони можуть залишатися їстівними ще до 2 тижнів, якщо зберігались за низької температури.

Щоб перевірити свіжість яйця, покладіть його у миску з водою: свіже — потоне, несвіже — спливе.

Якщо для рецепта потрібні яйця кімнатної температури

Просто дістаньте їх із холодильника заздалегідь. Але не залишайте надовго: за температури 20–22°C яйця можуть безпечно зберігатися до 2 годин, а за 30°C і вище — не більше 1 години.

Як зберігати зварені яйця

Хоча здається, що зварені яйця повинні зберігатися довше, ніж сирі, насправді все навпаки. Після варіння шкаралупа втрачає свої захисні властивості та відкривається доступ бактеріям. Зберігати варені яйця слід не більше 5–7 днів у холодильнику.

Порада

Завжди готуйте яйця до повної термічної обробки: білок повинен стати щільним, а жовток — загуснути. Це знижує ризик зараження сальмонелою та забезпечує повну безпеку для здоров’я. Тобі вживання сирих яєць може бути досить небезпечним для вашого здоровʼя.

Зберігання яєць — справа не лише естетики, а й здоров’я. Дотримуйтеся цих простих правил і ви зможете не лише подовжити термін придатності улюбленого продукту, а й убезпечити себе та своїх близьких.