Як правильно зберігати хурму, щоб насолодитися її смаком

Видання Martha Stewart розповіло, як насолодитися її смаком і текстурою, незалежно від того, чи любите ви її сирою, у салатах або десертах. Хурма стала улюбленим фруктом багатьох українців. Її вирощують у Китаї, Японії, Південній Кореї, Іспанії та Каліфорнії, та на прилавках можна знайти кілька популярних сортів. Головне, що впливає на смак і текстуру хурми, — це сорт і ступінь зрілості. Деякі плоди можна їсти ще твердими, інші — тільки коли вони повністю м’які.

Хурма Фую

Фую — круглі, «томатоподібні» плоди, які можна їсти як твердими, так і м’якими. У твердому стані вони схожі на хрумке яблуко чи грушу, у м’якому стають ніжними та кремовими, із відтінками меду та кориці.

Зберігання : якщо хочете м’яку текстуру, залиште Фуйю на столі до легкого розм’якшення. Для довшого зберігання чи після досягнення потрібної зрілості — у холодильнику, у сітчастому пакеті, щоб уникнути накопичення вологи.

Як їсти: сирі зі шкіркою, у салатах, на десертних дошках, запечені з м’ясом або у випічці.

Хачія

Хачія має вигляд жолудя з загостреним кінцем. Цей сорт терпкий, якщо його їсти недозрілим, смак буде гірким і «порожнім» у роті.

Зберігання : тримайте за кімнатної температури, поки фрукт не стане повністю м’яким і «желейним». Раннє холодове оброблення лише закріплює терпкість.

Як їсти: пюре для смузі, швидкі хлібці, кекси чи десерти на пару.

Інші сорти та особливості

Шарон (Ізраїль) можна їсти твердим або м’яким, під час м’якшання фрукт стає солодшим.

Rojo Brillante (Іспанія) можна споживати як Фуйю та Хачія, залежно від оброблення та зберігання.

Нарізана хурма зберігається недовго — близько трьох днів. Краще з’їсти одразу. Якщо хочете підготувати заздалегідь — щільно закрийте у контейнері та поставте у холодильник (1–4 °C).

Поради

Температура має значення: не ставте терпкі сорти у холодильник до повного дозрівання. Прискорте дозрівання: покладіть плоди у паперовий пакет із яблуком або бананом, так ефірні гази прискорюють стиглість. Різноманітне використання: сирі, запечені, у салатах, десертах або смузі — хурма універсальна та дарує нові смакові відчуття.

Хурма — це не лише красивий осінньо-зимовий фрукт, а й справжня смакова насолода. Головне — розбиратися у сорті та правильно зберігати плоди. Тоді кожен укус потішить ідеальним балансом солодкості та текстури, а ваші салати, десерти чи простий перекус стануть справжнім гастрономічним задоволенням.