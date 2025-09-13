Як правильно зберігати ківі: дієві поради

Ківі / © Credits

Ківі — один із тих фруктів, який дарує не лише яскравий смак, а й велику користь для здоров’я. Цей зелений плід є чудовим джерелом вітаміну С, клітковини, калію та антиоксидантів. Він зміцнює імунітет, сприяє роботі серця та навіть покращує травлення. Але, щоб якнайдовше насолоджуватися його користю, важливо знати, як правильно обирати та зберігати ківі, про це розповіло видання Real Simple.

Як обрати ідеальне ківі

Стиглий плід — має насичено-коричневу шкірку без вм’ятин і темних плям, за легкого натискання трохи пружинить. Його аромат буде солодкуватим.

Недозрілий плід — твердий та без запаху. Такий ківі можна спокійно залишити дозрівати вдома.

Лайфгак: якщо хочете пришвидшити дозрівання, покладіть ківі у паперовий пакет разом із яблуком або бананом, адже вони виділяють етилен, який допомагає фруктам швидше ставати м’якшими.

Де зберігати ківі

Недозрілий ківі

Тримайте за кімнатної температури, якомога далі від сонячних променів.

Не кладіть поруч із томатами, авокадо чи яблуками, якщо не хочете, щоб він дозрів занадто швидко.

Зберігати можна 5–7 днів, щодня перевіряючи, чи не настав час їсти.

Стиглий ківі

Краще перемістити у холодильник. Там він залишатиметься свіжим 7–10 днів.

Оптимальне місце — полиця для фруктів, але якомога далі від «газоутворювальних сусідів».

Нарізаний ківі

Викладіть шматочки у герметичний контейнер або пакет із застібкою.

У холодильнику вони збережуть свіжість до 2 днів.

Чи потрібно чистити шкірку

Багато хто викидає шкірку, хоча вона багата на вітаміни Е, С і клітковину. Її можна їсти, як у персика чи сливи, головне, добре вимити. Якщо ж вам неприємна ворсиста текстура, зніміть шкірку ложкою чи овочечисткою.

Як заморозити ківі

Ківі можна сміливо відправляти у морозильник і це чудовий спосіб зберегти його надовго.

Очистьте та наріжте на рівні шматочки. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Заморозьте протягом 2–3 годин, після чого пересипте у контейнер. У морозильнику плід зберігається до 3 місяців.

Важливо: після розморожування текстура змінюється, тому найкраще використовувати такі шматочки у смузі, сорбетах або як основу для соусів.

Правильне зберігання ківі — це не лише питання смаку, а й способу максимально зберегти його вітаміни та користь. Коли ви знаєте кілька простих правил, ви завжди матимете під рукою стиглий, соковитий та корисний фрукт, готовий доповнити ваш сніданок, десерт або смузі.