Як правильно зберігати малину: дієві поради

Як правильно зберігати малину / © Associated Press

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Малина, яка тішить не лише смаком, але й користю для здоров’я, потребує особливого підходу до зберігання. Видання Real Simple розповіло, як зберегти її свіжою якомога довше, не лише у холодильнику, а й у морозилці.

Малина — одна з найсмачніших і найкорисніших ягід літа. Вона багата на антиоксиданти, вітаміни C, A, E, групи B, а також такі мінерали як калій, магній, кальцій та залізо. Малина зміцнює імунітет, сприяє здоров’ю серця, знижує ризик розвитку діабету та навіть деяких форм раку. Проте за всю свою користь вона «платить» нам надзвичайною ніжністю, швидко псується, втрачає форму та буквально за добу може вкритись пліснявою.

Термін зберігання свіжої малини

Якщо все зробити правильно, свіжа малина може зберігатисяу холодильнику до 2–3 днів. Якщо ж ви плануєте споживати її довше, найкраще рішення — заморожування, яке дозволяє зберегти ягоди до 18 місяців без значної втрати смакових або поживних властивостей.

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Зберігання малини у холодильнику

Не мийте ягоди одразу. Це головне правило. Волога — головний ворог малини. Мийте її лише перед самим вживанням.

Приберіть зіпсовані ягоди. Одразу після купівлі розкладіть малину на паперовому рушнику та видаліть усі зіпсовані, м’які чи запліснявілі ягоди. Вони можуть швидко «заразити» інші.

Просушіть ягоди. Якщо малина злегка волога, обережно промокніть її паперовим рушником, щоб не пошкодити структуру ягід.

Зберігайте у вентиляційній упаковці. Найкраще, це залишити малину в оригінальному пластиковому контейнері з отворами чи перекласти у керамічну чи пластикову ємність із гарною вентиляцією. Ні в якому разі не кладіть у герметичні контейнери, адже там буде накопичуватись волога.

Розміщуйте ближче до дверцят холодильника. Задня стінка холодильника — найхолодніше місце. Там ягоди можуть перемерзати та втрачати смак. Зберігайте їх спереду чи на верхній полиці, де температура стабільніша.

Заморожування малини

Якщо у вас великий врожай чи вдалося купити малину за вигідною ціною, краще її заморозити. Так ви збережете максимум користі на кілька місяців вперед.

Приберіть усі пошкоджені, м’які, з цвіллю чи вм’ятинами ягоди. Дуже обережно промийте малину у ситі чи друшляку, двічі під прохолодною проточною водою. Викладіть на паперовий рушник в один шар і обережно промокніть. Залиште на 10–15 хв, поки повністю не висохне. Розкладіть ягоди в один шар на деко чи тарілку, застелену пергаментом. Важливо, щоб ягоди не торкались одна одної. Заморожуйте 2–4 години. Після заморожування пересипте малину у герметичний пакет із застібкою чи пластикову ємність для морозилки. Не забудьте підписати дату.

Термін зберігання: до 18 місяців у морозильній камері за температури –18°C.

Розморожування малини

Коли ви захочете насолодитися своїм літнім запасом взимку:

У холодильнику: перекладіть ягоди у миску та залиште на ніч.

За кімнатної температури: залиште на кухонному столі на 1–2 години.

Не розморожуйте у мікрохвильовці. Це зруйнує текстуру ягід і зробить їх водянистими.

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Використання замороженої малини

У смузі та коктейлях

Для начинки до млинців або сирників

У домашньому морозиві чи йогурті

У випічці: мафіни, тарталетки, чизкейки

Як натуральний топінг до вівсянки чи каші

Малина — ягода, яку варто берегти. Тепер, коли ви знаєте ці прості, але дієві поради, ви зможете насолоджуватись свіжими та смачними ягодами не лише влітку, а й цілий рік.