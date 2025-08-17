Як правильно зберігати овочі та фрукти: цікаві лайфгаки

Як зберігати овочі та фрукти

Проте всі ми стикалися з ситуацією, коли помідори починають зморщуватися, банани темніють, а зелень в’яне вже за кілька днів. Щоб цього уникнути, варто знати кілька хитрощів, які допоможуть подовжити «життя» вашого врожаю та про які розповіли на сторінці Amazing Garden.

Помідори

Помідори швидко втрачають вологу через плодоніжку. Щоб уповільнити цей процес, можна заклеїти її прозорим скотчем. Зберігати їх найкраще за кімнатної температури, якомога далі від прямих сонячних променів. У холодильнику вони втрачають аромат, але якщо вже дозрілі, холод допоможе продовжити свіжість ще на 3–4 дні.

Банани

Щоб банани не почали темніти надто швидко, обгорніть плодоніжку паперовим рушником або харчовою плівкою. Так вони зберігатимуться свіжими близько тижня. Також не варто зберігати їх разом з яблуками, адже ті виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання.

Кінза та інша зелень

Зелень довше залишиться свіжою, якщо зберігати її з корінцями, обгорнутими у вологий паперовий рушник і покласти у холодильник у контейнері. Інший спосіб — поставити пучок у склянку з водою, прикривши зверху пакетом і зберігати у холоді.

Часник

Щоб часник не почав проростати, його зберігають у сухому, темному та добре провітрюваному місці. Досвідчені господині радять пересипати його сухою сіллю та чайним листям, це захищає від зайвої вологи та подовжує термін зберігання.

Загальні поради

Не мийте овочі та фрукти перед зберіганням, адже волога пришвидшує псування. Мийте безпосередньо перед споживанням.

Сортуйте запаси щодня, бо один зіпсований плід може «заразити» інші.

Використовуйте паперові рушники у контейнерах або пакетах для поглинання зайвої вологи.

Враховуйте сусідство продуктів, адже деякі фрукти виділяють етилен, який пришвидшує дозрівання овочів.

Правильне зберігання овочів і фруктів — це не лише економія, але й турбота про здоров’я сім’ї. Завдяки простим лайфгакам можна значно зменшити харчові відходи та насолоджуватися свіжими, ароматними продуктами набагато довше.